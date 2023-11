Final do Campeonato do Mundo GP de Abu Dhabi: emoção até ao fim

Max Verstappen começa a final do campeonato do mundo em Abu Dhabi a partir da pole position e o holandês pode aumentar alguns dos seus recordes - vitórias por época, subidas ao pódio por época, voltas mais rápidas, pontos no campeonato do mundo por época.

O título de Max no Campeonato do Mundo de Pilotos e a vitória na Taça de Construtores da Red Bull Racing estão garantidos há muito tempo, mas por detrás deles há milhões em jogo.

A chave para a distribuição dos prémios monetários na Fórmula 1 está ancorada no chamado Acordo Concorde, a constituição da Fórmula 1, por assim dizer, que regula as questões técnicas, desportivas e financeiras no triângulo das equipas de corrida, da FIA e da Formula One Management (FOM) e cujo conteúdo só é divulgado de forma limitada.

Em 2022, mais de 1,1 mil milhões de dólares americanos em prémios monetários irão alegadamente para as equipas, com a Ferrari a receber um bónus especial que chegou a ser negociado pelo promotor de longa data da Fórmula 1, Bernie Ecclestone: Os italianos recebem uma parte fixa do prémio (alegadamente cinco por cento) em troca do seu compromisso com a Fórmula 1.



Há também pagamentos especiais para as equipas de corrida que ganharam títulos de campeão mundial. E para as equipas que terminaram nos três primeiros lugares nos últimos dez anos. A forma exacta como tudo isto é definido em acções é confidencial. Cerca de um quarto do total dos prémios em dinheiro consiste nestes pagamentos especiais.



Os restantes 75% são divididos de acordo com a posição na Taça dos Construtores, com 14% para o vencedor do campeonato do mundo (Red Bull Racing) e 6% para a última equipa classificada.



Agora torna-se importante porque é que cada posição conta. A Mercedes (392 pontos) e a Ferrari (388) estão a lutar pelo segundo lugar na classificação geral, o que, segundo as estimativas, significa cerca de 130 milhões do pote, ou seja, 120.



A situação é semelhante no duelo pelo quarto lugar entre a McLaren (atualmente com 284 pontos) e a Aston Martin (273). O quarto classificado receberá cerca de 115 milhões de dólares, o quinto 105.



A Alpine está segura no sexto lugar e receberá cerca de 100 milhões.



Atrás deles, no entanto, tudo ainda está em aberto: A Williams está com 28 pontos, a AlphaTauri com 21, a Alfa Romeo com 16 e a Haas com 12.



Os pagamentos para estas classificações: o sétimo receberá cerca de 90 milhões, o oitavo 80 milhões, o nono 70 milhões e o décimo cerca de 60 milhões.



Siga toda a ação do Circuito de Yas Marina com o nosso live ticker ou nos seus canais favoritos.





GP de Abu Dhabi na TV

Domingo, 26 de novembro

09h45 Sky Sport F1 - Carlos Sainz em Singapura

12.00 Sky Sport F1 - Compacto da corrida (Las Vegas)

12.30 Sky Sport F1 - Relatórios pré-corrida

12.30 ServusTV - Contagem decrescente da corrida

13.00 ORF 1 - Notícias da Fórmula 1

13.10 SRF zwei - Início da cobertura da corrida

13.25 ORF 1 - Início da cobertura da corrida

13.55 Sky Sport F1 - Início da cobertura da corrida

14.00 Grande Prémio de Abu Dhabi

15.40 ServusTV - Análise da corrida

15.45 Sky Sport F1 - Análises e entrevistas

16.25 ServusTV - Corrida

16.30 Sky Sport F1 - Conferência de imprensa da corrida

17.00 Sky Sport F1 - Caderno do Ted

17.30 Sky Sport F1 - Repetição da corrida

18.15 ORF 1 - Motorhome

19.30 Sky Sport F1 - Caderno do Ted





Qualificação, Abu Dhabi

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:23.445 min

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:23.584

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:23.782

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:23.788

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:23.816

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:23.968

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24.084

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:24.108

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:24.171

10º Pierre Gasly (F), Alpine, 1:24.548

11º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24.359

12º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24.391

13º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:24.422

14º Alex Albon (T), Williams, 1:24.439

15º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:24.442

16º Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24.738

17º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:24.764

18º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:24.788

19º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:25.159

20º Logan Sargeant (EUA), Williams, sem tempo





Classificação do Campeonato do Mundo (após 21 dos 22 Grandes Prémios)

Pilotos

01 Verstappen 549 pontos

02 Pérez 273

03 Hamilton 232

04 Sainz 200

05 Alonso 200

06º Norris 195

07º Leclerc 188

08º Russell 160

09º Piastri 89

10º Stroll 73

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0



Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 822 pontos

02 Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12