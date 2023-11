Lando Norris (McLaren) : "Je fais un boulot de merde"

Une fois de plus au cours de la deuxième moitié de la saison 2023, le pilote McLaren Lando Norris avait une voiture suffisamment rapide pour décrocher la pole position, une fois de plus l'Anglais s'est planté. Norris est très mécontent de lui-même.

Lando Norris semblait être le chasseur de Verstappen le plus prometteur lors des essais finaux du GP d'Abu Dhabi, comme à plusieurs reprises durant la deuxième moitié de la saison 2023. Mais voilà que le Britannique de 24 ans n'occupe que la cinquième place sur la grille de départ et est furieux - contre lui-même.

Norris déclare après les qualifications sur le circuit de Yas Marina : "Quand vous êtes en mesure de vous créer une très bonne position de départ pour la course, mais qu'une erreur vous coûte tout, c'est très frustrant".

"Je fais tout simplement trop d'erreurs en qualification. Juste à la fin, alors que tout était en jeu, j'ai fait un mauvais tête-à-queue dans la dernière partie près de l'hôtel, ce qui m'a certainement coûté quatre dixièmes de seconde. N'importe quel autre tour de qualification aurait été meilleur !"

"J'ai vraiment bien roulé en Q1 et en Q2, et ma première tentative en Q3 était presque sans faute. Mais la piste a évolué rapidement, et c'est à la toute fin de la qualification qu'elle était la meilleure. Et puis une telle erreur ! Je fais juste un boulot de merde samedi".



A la question suggestive d'un collègue anglais demandant si Norris n'était pas un peu dur avec lui-même, le pilote McLaren répond : "Pas du tout. Je peux être sur la première ligne ici, mais je suis cinquième à cause d'une erreur stupide. Si c'est le cas, c'est que je ne suis pas assez sévère avec moi-même".



Lando pense qu'il aurait dû être le mieux placé sur la grille de départ à Abu Dhabi, comme il l'a été précédemment au Qatar et au Brésil, mais il doit continuer à attendre sa deuxième pole position après celle de Sotchi en 2021.





Qualifications, Abu Dhabi

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:23,445 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:23,584

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:23,782

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:23,788

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:23,816

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:23,968

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24,084

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:24,108

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:24,171

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:24,548

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24,359

12. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24,391

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:24,422

14. Alex Albon (T), Williams, 1:24,439

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:24,442

16. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24,738

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:24,764

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:24,788

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:25,159

20e Logan Sargeant (USA), Williams, sans temps