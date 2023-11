Lando Norris (McLaren): "Sto facendo un lavoro di merda"

Lando Norris sembrava essere il più promettente inseguitore di Verstappen nell'ultima sessione di prove del GP di Abu Dhabi, come lo è stato più volte nella seconda parte della stagione 2023. Ma ora il 24enne britannico si trova solo al quinto posto sulla griglia di partenza ed è furioso - con se stesso.

Dopo le qualifiche sul circuito di Yas Marina, Norris ha dichiarato: "Quando riesci a metterti in un'ottima posizione per la gara, ma un errore ti costa tutto, è molto frustrante".

"Ho semplicemente commesso troppi errori in qualifica. Alla fine, quando era tutto da giocare, ho avuto un brutto rimbalzo nell'ultima parte dell'hotel, che mi sarà costato quattro decimi di secondo. Qualsiasi altro giro di qualifica sarebbe stato migliore!".

"Ho guidato molto bene in Q1 e Q2, e il mio primo tentativo in Q3 è stato quasi impeccabile. Ma la pista si è sviluppata rapidamente e la parte migliore è stata proprio alla fine delle qualifiche. E poi un errore del genere! Ho semplicemente fatto un lavoro di merda il sabato".



Quando un collega inglese gli ha chiesto se Norris fosse un po' troppo duro con se stesso, il pilota della McLaren ha risposto: "Non lo sono affatto. Potrei essere in prima fila sulla griglia di partenza e invece sono quinto, e questo solo a causa di uno stupido errore. Semmai non sono abbastanza duro con me stesso".



Lando ritiene che ad Abu Dhabi avrebbe dovuto occupare la migliore posizione in griglia, come in precedenza in Qatar e in Brasile, ma dovrà continuare ad aspettare la sua seconda pole position dopo Sochi 2021.





Qualifiche, Abu Dhabi

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:23.445 min.

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:23.584

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:23.782

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:23.788

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:23.816

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:23.968

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24.084

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:24.108

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:24.171

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:24.548

11° Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24.359

12° Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24.391

13° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:24.422

14° Alex Albon (T), Williams, 1:24.439

15° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:24.442

16° Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24.738

17° Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:24.764

18° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:24.788

19° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:25.159

20° Logan Sargeant (USA), Williams, nessun tempo