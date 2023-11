Lando Norris (McLaren): "Estou a fazer um trabalho de merda"

Lando Norris parecia ser o mais promissor perseguidor de Verstappen na última sessão de treinos para o GP de Abu Dhabi, como tem sido várias vezes na segunda metade da temporada de 2023. Mas agora o britânico de 24 anos está apenas em quinto lugar na grelha e está furioso - consigo mesmo.

Norris disse após a qualificação no Circuito de Yas Marina: "Quando se é capaz de se colocar numa posição muito boa para a corrida, mas um erro custa-nos tudo, é muito frustrante".

"Simplesmente cometo demasiados erros na qualificação. No final, quando tudo estava em jogo, tive um ricochete desagradável na última parte do hotel, que me deve ter custado quatro décimos de segundo. Qualquer outra volta de qualificação teria sido melhor!"

"Conduzi muito bem na Q1 e na Q2, e a minha primeira tentativa na Q3 foi quase perfeita. Mas a pista evoluiu rapidamente e a melhor parte foi mesmo no final da qualificação. E depois um erro como aquele! Estou simplesmente a fazer um péssimo trabalho no sábado".



Quando um colega inglês lhe perguntou se Norris estava a ser um pouco duro consigo próprio, o piloto da McLaren respondeu: "De forma alguma. Podia estar na primeira linha da grelha, mas em vez disso estou em quinto, e isso deve-se apenas a um erro estúpido. Se alguma coisa, não estou a ser suficientemente duro comigo mesmo."



Lando acredita que deveria ter ficado na melhor posição da grelha em Abu Dhabi, tal como aconteceu no Qatar e no Brasil, mas terá de continuar à espera da sua segunda pole position depois de Sochi 2021.





Qualificação, Abu Dhabi

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:23.445 min

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:23.584

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:23.782

04 George Russell (GB), Mercedes, 1:23.788

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:23.816

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:23.968

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24.084

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:24.108

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:24.171

10º Pierre Gasly (F), Alpine, 1:24.548

11º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24.359

12º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24.391

13º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:24.422

14º Alex Albon (T), Williams, 1:24.439

15º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:24.442

16º Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24.738

17º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:24.764

18º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:24.788

19º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:25.159

20º Logan Sargeant (EUA), Williams, sem tempo