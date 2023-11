George Russell hecho: "Sólo tres horas de sueño"

El piloto de Mercedes George Russell saldrá en el Gran Premio de Abu Dhabi desde la 4ª posición de la parrilla. Pero el inglés parece un poco indispuesto: "Me encuentro mal y apenas he dormido".

Impresionante actuación del ganador del GP George Russell en la clasificación para la final del campeonato del mundo en el circuito de Yas Marina: cuarto mejor tiempo, saliendo desde la segunda fila. En 2023 sólo ha salido desde más arriba en la parrilla en cuatro ocasiones: tercero en Las Vegas, segundo en Qatar y Singapur y tercero en Arabia Saudí.

A pesar de la gran actuación de Russell, el ganador del GP de Sao Paulo 2022 se siente débil: "He estado un poco sin aliento en las últimas dos semanas, me siento indispuesto. Pero, curiosamente, eso no afecta a mi rendimiento en el coche. Anoche sólo dormí tres horas".

El subcampeón del mundo de 2022 prosiguió: "Si alguien me hubiera ofrecido la cuarta plaza de la parrilla antes del fin de semana, habría aceptado inmediatamente. Pero después de mi mejor tiempo en la tercera sesión de entrenamientos libres, esperaba más de la calificación. El esperado paso adelante que otros pudieron dar se nos negó. Es decepcionante".

¿Qué cree Russell que puede conseguir el equipo Mercedes en el final del mundial? "En términos de ritmo de carrera, estamos a la par con Ferrari y McLaren".





Clasificación, Abu Dhabi

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:23.445 min

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:23.584

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:23.782

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:23.788

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:23.816

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:23.968

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24.084

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:24.108

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:24.171

10º Pierre Gasly (F), Alpine, 1:24.548

11º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24.359

12º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24.391

13º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:24.422

14º Alex Albon (T), Williams, 1:24.439

15º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:24.442

16º Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24.738

17º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:24.764

18º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:24.788

19º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:25.159

20º Logan Sargeant (USA), Williams, sin tiempo