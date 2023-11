George Russell fait : "Seulement trois heures de sommeil"

Le pilote Mercedes George Russell s'élancera en quatrième position sur la grille de départ du Grand Prix d'Abu Dhabi. Mais l'Anglais a l'air un peu attaqué : "Je ne me sens pas bien et j'ai à peine dormi".

Impressionnante performance du vainqueur du GP George Russell lors des qualifications pour la finale du championnat du monde sur le circuit de Yas Marina - quatrième temps le plus rapide, départ depuis la deuxième ligne. En 2023, il n'est parti que quatre fois de plus haut - troisième à Las Vegas, deuxième au Qatar et à Singapour, troisième en Arabie Saoudite.

Autant la performance de Russell était forte, autant le vainqueur du GP de Sao Paulo en 2022 se sent faible : "Ces deux dernières semaines, je suis un peu secoué, je ne me sens pas bien. Mais bizarrement, cela n'affecte pas mes performances en voiture. Pourtant, je n'ai dormi que trois heures la nuit dernière".

Le quatrième du championnat du monde 2022 poursuit : "Si quelqu'un m'avait proposé la quatrième place sur la grille avant le week-end, j'aurais accepté immédiatement. Mais après mon meilleur temps lors de la troisième séance d'essais libres, j'attendais plus de la qualification. Le pas en avant attendu, que d'autres ont pu faire, nous a été refusé. C'est décevant".

De quoi Russell estime-t-il que l'écurie Mercedes est capable lors de la finale du championnat du monde ? "En termes de rythme de course, nous sommes au même niveau que Ferrari et McLaren".





Qualifications, Abu Dhabi

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:23,445 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:23,584

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:23,782

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:23,788

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:23,816

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:23,968

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24,084

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:24,108

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:24,171

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:24,548

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24,359

12. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24,391

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:24,422

14. Alex Albon (T), Williams, 1:24,439

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:24,442

16. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24,738

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:24,764

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:24,788

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:25,159

20e Logan Sargeant (USA), Williams, sans temps