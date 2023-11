George Russell: "Solo tre ore di sonno".

Il pilota della Mercedes George Russell partirà per il Gran Premio di Abu Dhabi dalla quarta posizione in griglia. Ma l'inglese sembra un po' sottotono: "Non mi sento bene e ho dormito poco".

Impressionante prestazione del vincitore del GP George Russell nelle qualifiche per la finale del campionato mondiale sul circuito di Yas Marina: quarto tempo, partendo dalla seconda fila. Nel 2023 è partito da una posizione più avanzata della griglia solo quattro volte: terzo a Las Vegas, secondo in Qatar e a Singapore e terzo in Arabia Saudita.

Per quanto forte sia stata la prestazione di Russell, il vincitore del GP di San Paolo del 2022 si sente debole: "Sono stato un po' stanco nelle ultime due settimane, mi sento poco bene. Ma stranamente questo non influisce sulle mie prestazioni in macchina. Stanotte ho dormito solo tre ore".

Il vicecampione del mondo 2022 ha continuato: "Se qualcuno mi avesse offerto il quarto posto in griglia prima del weekend, avrei accettato immediatamente. Ma dopo il mio miglior tempo nella terza sessione di prove libere, mi aspettavo di più dalle qualifiche. L'atteso passo avanti che gli altri sono riusciti a fare ci è stato negato. È una delusione".

Cosa pensa Russell che il team Mercedes possa ottenere nel finale di campionato? "In termini di ritmo di gara, siamo alla pari con Ferrari e McLaren".





Qualifiche, Abu Dhabi

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:23.445 min.

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:23.584

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:23.782

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:23.788

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:23.816

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:23.968

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24.084

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:24.108

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:24.171

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:24.548

11° Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24.359

12° Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24.391

13° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:24.422

14° Alex Albon (T), Williams, 1:24.439

15° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:24.442

16° Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24.738

17° Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:24.764

18° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:24.788

19° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:25.159

20° Logan Sargeant (USA), Williams, nessun tempo