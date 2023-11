George Russell terminou: "Apenas três horas de sono"

Desempenho impressionante do vencedor do GP George Russell na qualificação para a final do campeonato do mundo no Circuito Yas Marina - quarto tempo, partindo da segunda linha. Em 2023, Russell só arrancou quatro vezes de lugares mais acima na grelha de partida: terceiro em Las Vegas, segundo no Qatar e em Singapura e terceiro na Arábia Saudita.

Por muito forte que tenha sido o desempenho de Russell, o vencedor do GP de São Paulo de 2022 sente-se fraco: "Tenho andado um pouco cansado nas últimas duas semanas, sinto-me indisposto. Mas, por estranho que pareça, isso não afecta o meu desempenho no carro. Só dormi três horas na noite passada".

O vice-campeão mundial de 2022 continuou: "Se alguém me tivesse oferecido o quarto lugar na grelha antes do fim de semana, eu teria aceite imediatamente. Mas depois do meu melhor tempo na terceira sessão de treinos livres, esperava mais da qualificação. O esperado passo em frente que outros conseguiram dar foi-nos negado. É uma desilusão".

O que é que Russell pensa que a equipa Mercedes pode alcançar na final do campeonato do mundo? "Em termos de ritmo de corrida, estamos a par da Ferrari e da McLaren."





Qualificação, Abu Dhabi

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:23.445 min

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:23.584

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:23.782

04 George Russell (GB), Mercedes, 1:23.788

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:23.816

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:23.968

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24.084

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:24.108

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:24.171

10º Pierre Gasly (F), Alpine, 1:24.548

11º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24.359

12º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24.391

13º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:24.422

14º Alex Albon (T), Williams, 1:24.439

15º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:24.442

16º Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24.738

17º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:24.764

18º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:24.788

19º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:25.159

20º Logan Sargeant (EUA), Williams, sem tempo