Fernando Alonso (7e) : "Ce sera une bataille pour la survie".

Fernando Alonso, vétéran de la Formule 1, a atteint le dernier segment des qualifications d'Abu Dhabi et y a réalisé le septième tour le plus rapide. L'Espagnol est satisfait, mais il lance aussi un avertissement pour le dernier GP de l'année.

Le samedi à Abu Dhabi a commencé de manière décevante pour Fernando Alonso. Lors de la troisième séance d'essais libres, le double champion du monde n'a pas pu faire mieux que la 14e place, son coéquipier Lance Stroll se classant juste derrière lui. Lors des qualifications, le Canadien n'a pas non plus réussi à se hisser dans le top 10 et a dû se contenter de la 13e place.

En revanche, Alonso a réussi à se hisser dans le top 10 en septième position de la Q2 et l'Asturien a également réalisé le septième tour le plus rapide dans le dernier segment. Il a ensuite déclaré : "Je suis plutôt content. Car nous n'étions pas encore compétitifs lors de la troisième séance d'essais. J'avais donc quelques doutes sur notre rythme ce week-end".

"Mais en Q1, nous avons été plus forts que prévu", a avoué Alonso, qui a terminé 13e en Q1 après les 18 premières minutes. J'ai pu augmenter ma confiance dans la voiture au fil des séances et obtenir un bon résultat à la fin avec la septième place", a-t-il ajouté avec fierté.

"C'est un véritable art de s'adapter à l'évolution rapide des conditions de piste tout en maîtrisant le passage de pneus tendres usés à un train de pneus neufs. Cela a rendu les qualifications assez délicates", a souligné le pilote de 42 ans. Et en ce qui concerne la course, il a déclaré : "Je pense que la dégradation des pneus va faire de la course une lutte pour la survie. Espérons un peu de chaos".

Qualifications, Abu Dhabi

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:23,445 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:23,584

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:23,782

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:23,788

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:23,816

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:23,968

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24,084

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:24,108

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:24,171

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:24,548

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24,359

12. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24,391

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:24,422

14. Alex Albon (T), Williams, 1:24,439

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:24,442

16. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24,738

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:24,764

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:24,788

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:25,159

20. Logan Sargeant (USA), Williams, sans temps