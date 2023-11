Fernando Alonso (7°): "Sarà una lotta per la sopravvivenza".

Il sabato di Abu Dhabi è iniziato in modo deludente per Fernando Alonso. Il due volte campione del mondo non è riuscito ad andare oltre il 14° posto nella terza sessione di prove libere, con il suo compagno di squadra Lance Stroll alle sue spalle. Anche il canadese non è riuscito a entrare nella top 10 in qualifica e si è dovuto accontentare del 13° posto.

Alonso, invece, è entrato nella top 10 al settimo posto nella Q2 e l'asturiano ha anche fatto registrare il settimo giro più veloce nel segmento finale. In seguito ha dichiarato: "Sono abbastanza soddisfatto. Perché nella terza sessione di prove non eravamo competitivi. Per questo motivo avevo qualche dubbio sul nostro passo questo fine settimana".

"Ma in Q1 siamo stati più forti del previsto", ha ammesso Alonso, che era 13° in Q1 dopo i primi 18 minuti. Sono stato in grado di aumentare la mia fiducia nella vettura ad ogni sessione e alla fine ho ottenuto un buon risultato con il settimo posto", ha aggiunto con orgoglio.

"È una vera e propria arte adattarsi alla rapida evoluzione delle condizioni della pista e allo stesso tempo padroneggiare il passaggio da pneumatici morbidi usurati a un set fresco. Questo ha reso le qualifiche piuttosto complicate", ha sottolineato il 42enne. E guardando alla gara, ha detto: "Credo che il degrado degli pneumatici renderà la gara una lotta per la sopravvivenza. Speriamo in un po' di caos".

Qualifiche, Abu Dhabi

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:23.445 min.

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:23.584

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:23.782

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:23.788

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:23.816

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:23.968

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24.084

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:24.108

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:24.171

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:24.548

11° Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24.359

12° Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24.391

13° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:24.422

14° Alex Albon (T), Williams, 1:24.439

15° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:24.442

16° Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24.738

17° Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:24.764

18° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:24.788

19° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:25.159

20° Logan Sargeant (USA), Williams, nessun tempo