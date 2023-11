Fernando Alonso (7º): "Será uma luta pela sobrevivência"

O sábado em Abu Dhabi começou de forma dececionante para Fernando Alonso. O bicampeão do mundo não conseguiu mais do que o 14º lugar na terceira sessão de treinos livres, com o seu companheiro de equipa Lance Stroll logo atrás. O canadiano também não conseguiu ficar entre os 10 primeiros na qualificação e teve de se contentar com o 13º lugar.

Alonso, por outro lado, entrou no top 10 em sétimo lugar na Q2 e o asturiano também fez a sétima volta mais rápida no segmento final. Estou muito contente com isso. Porque não fomos competitivos na terceira sessão de treinos. É por isso que tinha algumas dúvidas sobre o nosso ritmo este fim de semana".

"Mas na Q1 fomos mais fortes do que o esperado", admitiu Alonso, que foi 13º na Q1 após os primeiros 18 minutos. Consegui aumentar a minha confiança no carro em cada sessão e, finalmente, consegui um bom resultado com o sétimo lugar", acrescentou orgulhoso.

"É uma verdadeira arte adaptar-se à rápida evolução das condições da pista e, ao mesmo tempo, dominar a mudança de pneus macios usados para um conjunto novo. Isso tornou a qualificação bastante complicada", sublinhou o piloto de 42 anos. E olhando para a corrida, disse: "Penso que a degradação dos pneus vai tornar a corrida numa luta pela sobrevivência. Esperemos que haja um pouco de caos".

Qualificação, Abu Dhabi

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:23.445 min

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:23.584

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:23.782

04 George Russell (GB), Mercedes, 1:23.788

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:23.816

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:23.968

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24.084

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:24.108

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:24.171

10º Pierre Gasly (F), Alpine, 1:24.548

11º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24.359

12º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24.391

13º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:24.422

14º Alex Albon (T), Williams, 1:24.439

15º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:24.442

16º Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24.738

17º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:24.764

18º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:24.788

19º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:25.159

20º Logan Sargeant (EUA), Williams, sem tempo