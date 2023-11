Max Verstappen: "Tenemos que encontrar una solución mejor"

El viernes, el tricampeón de Fórmula 1 se sintió retrasado por sus compañeros. Los dos pilotos de Mercedes, Lewis Hamilton y George Russell, se dirigieron hacia la pista a cámara lenta, con Pierre Gasly también perdiendo el tiempo en su coche de carreras Alpine.

Verstappen ya había visto suficiente y adelantó a sus compañeros. Por supuesto que estaban molestos. Pero el hecho es: esto está permitido, como demostró por primera vez hace años Sebastian Vettel, que había leído el reglamento con mucha atención.

La razón del escabullirse: los pilotos quieren crear un hueco a la salida del pit lane para tener un carril lo más libre posible después en una vuelta rápida.

Verstappen criticó: "De todos modos, no tuvimos mucho tiempo para practicar debido a los accidentes de Sainz y Hülkenberg, y luego me empujaron a un lado."



El director de carrera de la Fórmula 1, Niels Wittich, respondió con una nueva directiva que entró en vigor el sábado: adelantar en la salida del pit lane -que pasa por debajo de la pista en Abu Dabi- sólo si el coche de delante tiene un problema técnico evidente.



Max Verstappen dice: "El viernes por la noche tuvimos la habitual reunión de pilotos con los organizadores de la carrera y todos estuvimos de acuerdo en que los adelantamientos estarían prohibidos. De lo contrario, se habrían producido escenas similares el sábado. Pero básicamente tenemos que encontrar una solución mejor a este problema".



Una y otra vez, encontrar un hueco ha llevado a situaciones peligrosas: Por ejemplo, cuando hay auténticos rebufos antes de la última curva antes de la salida y la meta, mientras los pilotos vienen disparados por detrás en su vuelta rápida.



En Monza en 2019, la lucha masiva incluso significó que algunos pilotos no pudieron abordar su vuelta rápida en absoluto.





Clasificación, Abu Dhabi

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:23.445 min.

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:23.584

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:23.782

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:23.788

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:23.816

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:23.968

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24.084

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:24.108

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:24.171

10º Pierre Gasly (F), Alpine, 1:24.548

11º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24.359

12º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24.391

13º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:24.422

14º Alex Albon (T), Williams, 1:24.439

15º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:24.442

16º Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24.738

17º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:24.764

18º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:24.788

19º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:25.159

20º Logan Sargeant (USA), Williams, sin tiempo