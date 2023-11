Max Verstappen : "Nous devons trouver une meilleure solution".

Vendredi, le triple champion de Formule 1 s'est senti retardé par ses collègues pilotes. Les deux pilotes Mercedes Lewis Hamilton et George Russell se sont dirigés vers la piste presque au ralenti, précédés par Pierre Gasly dans sa voiture de course Alpine.

Verstappen en avait vu assez et s'est glissé devant ses collègues. Bien sûr, ils se sont énervés. Mais le fait est que c'est autorisé, comme l'a montré pour la première fois il y a des années Sebastian Vettel, qui avait lu le règlement très attentivement.

L'arrière-plan de cette manœuvre : les pilotes veulent créer un écart dès la sortie des stands afin d'avoir la voie la plus libre possible plus tard sur un tour rapide.

Verstappen a critiqué : "Nous avions de toute façon peu de temps pour nous entraîner à cause des accidents de Sainz et Hülkenberg, et puis je me suis aussi fait pousser sur le côté".



Le directeur de la course de Formule 1 Niels Wittich a réagi avec une nouvelle directive, applicable dès samedi : les dépassements dans la sortie des stands - qui passe sous la piste à Abu Dhabi - ne se feront plus que si le pilote qui précède a un problème technique évident.



Max Verstappen explique : "Vendredi soir, nous avons eu la réunion habituelle des pilotes avec la direction de course et nous sommes tous tombés d'accord sur le fait que nous interdisions les dépassements. Sinon, nous aurions eu des scènes comparables le samedi. Mais en principe, nous devons trouver une meilleure solution à ce problème".



A plusieurs reprises, le fait de trouver un espace pour soi-même a conduit à des situations incendiaires : Lorsque, par exemple, de véritables bouchons se forment avant le dernier virage avant le départ et l'arrivée, alors que des pilotes arrivent en trombe de derrière sur leur tour rapide.



En 2019, à Monza, la cohue a même empêché certains pilotes d'entamer leur tour rapide.





Qualifications, Abu Dhabi

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:23,445 min

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:23,584

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:23,782

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:23,788

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:23,816

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:23,968

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24,084

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:24,108

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:24,171

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:24,548

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24,359

12. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24,391

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:24,422

14. Alex Albon (T), Williams, 1:24,439

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:24,442

16. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24,738

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:24,764

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:24,788

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:25,159

20. Logan Sargeant (USA), Williams, sans temps