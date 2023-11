Max Verstappen: "Dobbiamo trovare una soluzione migliore".

Il campione del mondo Max Verstappen ha fatto scalpore venerdì ad Abu Dhabi, sorpassando all'uscita della corsia dei box. In seguito, il direttore di gara della F1 ha emanato una nuova direttiva. Max Verstappen spiega.

Venerdì, il tre volte campione di Formula 1 si è sentito ostacolato dai suoi colleghi piloti. I due piloti della Mercedes, Lewis Hamilton e George Russell, si sono diretti verso la pista al rallentatore, mentre Pierre Gasly si è attardato con la sua auto da corsa Alpine.

Verstappen ha visto abbastanza e ha superato i suoi colleghi. Ovviamente si sono arrabbiati. Ma il fatto è che questo è consentito, come ha dimostrato per la prima volta anni fa Sebastian Vettel, che aveva letto molto attentamente il regolamento.

Il motivo per cui si passa di soppiatto: i piloti vogliono creare uno spazio all'uscita della corsia dei box per avere la corsia più libera possibile durante il giro veloce.

Verstappen ha criticato: "Non abbiamo avuto molto tempo per le prove a causa degli incidenti di Sainz e Hülkenberg, e poi sono stato spinto a lato".



Il direttore di gara della Formula 1 Niels Wittich ha risposto con una nuova direttiva entrata in vigore sabato: il sorpasso all'uscita della corsia dei box - che corre sotto la pista di Abu Dhabi - è consentito solo se la vettura che precede ha un evidente problema tecnico.



Max Verstappen afferma: "Venerdì sera abbiamo avuto la consueta riunione dei piloti con gli organizzatori della gara e abbiamo tutti concordato che i sorpassi sarebbero stati vietati. Altrimenti ci sarebbero state scene simili sabato. Ma fondamentalmente dobbiamo trovare una soluzione migliore a questo problema".



Più volte la ricerca di un varco ha portato a situazioni pericolose: Ad esempio, quando ci sono vere e proprie code prima dell'ultima curva prima della partenza e dell'arrivo, mentre i piloti arrivano da dietro nel loro giro veloce.



A Monza, nel 2019, la confusione di massa ha persino impedito ad alcuni piloti di affrontare il proprio giro veloce.





Qualifiche, Abu Dhabi

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:23.445 min.

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:23.584

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:23.782

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:23.788

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:23.816

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:23.968

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24.084

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:24.108

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:24.171

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:24.548

11° Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24.359

12° Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24.391

13° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:24.422

14° Alex Albon (T), Williams, 1:24.439

15° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:24.442

16° Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24.738

17° Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:24.764

18° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:24.788

19° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:25.159

20° Logan Sargeant (USA), Williams, nessun tempo