Max Verstappen: "Temos de encontrar uma solução melhor"

Na sexta-feira, o tricampeão de Fórmula 1 sentiu-se travado pelos seus colegas pilotos. Os dois pilotos da Mercedes, Lewis Hamilton e George Russell, dirigiram-se para a pista em câmara lenta, com Pierre Gasly também a perder tempo no seu carro de corrida Alpine.

Verstappen já tinha visto o suficiente e passou pelos seus colegas. É claro que eles ficaram chateados. Mas o facto é que isso é permitido, como Sebastian Vettel, que tinha lido os regulamentos com muita atenção, demonstrou pela primeira vez há alguns anos.

A razão para a manobra: os pilotos querem criar um espaço na saída das boxes para poderem ter a pista o mais livre possível numa volta rápida.

Verstappen criticou: "De qualquer forma, não tivemos muito tempo para treinar por causa dos acidentes envolvendo Sainz e Hülkenberg, e depois fui empurrado para o lado".



O diretor de corrida da Fórmula 1, Niels Wittich, respondeu com uma nova diretiva que entrou em vigor no sábado: ultrapassar na saída das boxes - que passa por baixo da pista em Abu Dhabi - apenas se o carro da frente tiver um problema técnico óbvio.



Max Verstappen afirma: "Na sexta-feira à noite, tivemos a habitual reunião de pilotos com os organizadores da corrida e todos concordámos que as ultrapassagens seriam proibidas. Caso contrário, ter-se-iam registado cenas semelhantes no sábado. Mas basicamente temos de encontrar uma solução melhor para este problema".



A procura de uma brecha tem levado a situações perigosas: Por exemplo, quando há verdadeiros atrasos antes da última curva antes da partida e da chegada, enquanto os pilotos vêm a disparar por trás na sua volta rápida.



Em Monza, em 2019, a confusão em massa levou mesmo a que alguns pilotos não conseguissem efetuar a sua volta rápida.





Qualificação, Abu Dhabi

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:23.445 min

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:23.584

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:23.782

04 George Russell (GB), Mercedes, 1:23.788

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:23.816

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:23.968

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24.084

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:24.108

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:24.171

10º Pierre Gasly (F), Alpine, 1:24.548

11º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24.359

12º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24.391

13º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:24.422

14º Alex Albon (T), Williams, 1:24.439

15º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:24.442

16º Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24.738

17º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:24.764

18º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:24.788

19º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:25.159

20º Logan Sargeant (EUA), Williams, sem tempo