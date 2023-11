Carlos Sainz: "Lo han hecho a propósito"

Al igual que en Las Vegas, el fin de semana de carreras en Abu Dhabi también parece estar gafado para Carlos Sainz. El piloto de Ferrari sufrió un accidente en la segunda sesión de entrenamientos y no pasó de la Q1 en la calificación, teniendo que conformarse con la 16ª plaza.

"He tenido mucho tráfico", se quejaba el español de vuelta a boxes. Y también explicó: "Creo que los Mercedes lo hicieron a propósito. Me han retrasado en la quinta curva, los Alpine me han estorbado en las curvas 2 y 3".

Después de entrar en boxes con su GP, Sainz también se quejó del momento del último intento de Q1 rápida: "Salimos demasiado tarde y llegamos en medio del caos con el tráfico y todo eso. Tuvimos un problema con el alerón delantero y por alguna razón fuimos los últimos en salir a pista".

"Por eso estábamos bajo presión y luego había muchos coches en medio en el primer y segundo sector. Habríamos necesitado una vuelta limpia, una Q1 sin problemas, y no la tuvimos, así que no llegué más lejos", lamentó el actual cuarto clasificado del mundial.

Resumiendo, Sainz añadió: "Ha sido un fin de semana muy duro para nosotros hasta ahora, no sólo por el accidente, sino también porque el ritmo no es estimulante. El coche no va mal, pero lo que muestra el cronómetro no es bueno. Obviamente no ha sido la clasificación que necesitábamos. Pero intentaremos volver a estar delante en la carrera y creo que tenemos potencial para lograr un resultado mejor".

Clasificación, Abu Dhabi

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:23.445 min

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:23.584

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:23.782

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:23.788

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:23.816

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:23.968

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24.084

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:24.108

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:24.171

10º Pierre Gasly (F), Alpine, 1:24.548

11º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24.359

12º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24.391

13º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:24.422

14º Alex Albon (T), Williams, 1:24.439

15º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:24.442

16º Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24.738

17º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:24.764

18º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:24.788

19º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:25.159

20º Logan Sargeant (USA), Williams, sin tiempo