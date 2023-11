Carlos Sainz : "Ils l'ont fait exprès".

La star de Ferrari Carlos Sainz a connu un début de week-end de course difficile à Abu Dhabi, mais aussi des qualifications décevantes. L'Espagnol s'est plaint de la concurrence après son élimination en Q1.

Tout comme à Las Vegas, le week-end de course à Abu Dhabi semble être ensorcelé pour Carlos Sainz. Le pilote Ferrari a été victime d'un crash lors de la deuxième séance d'essais et n'a pas pu dépasser la Q1 lors des qualifications, se contentant de la 16e place.

"J'ai eu tellement de trafic", s'est plaint l'Espagnol en rentrant au stand. Et d'expliquer aussi : "Je pense que les Mercedes l'ont fait exprès. Ils m'ont arrêté dans le cinquième virage, les Alpine étaient dans le chemin dans les virages 2 et 3".

Après avoir laissé sa GP au stand, Sainz s'est également plaint du timing lors de sa dernière tentative de Q1 rapide : "Nous sommes simplement sortis trop tard et sommes donc arrivés au milieu du chaos avec le trafic et tout ça. Nous avons eu un problème avec l'aileron avant et, pour une raison quelconque, nous étions les derniers en piste".

"Nous étions donc sous pression et ensuite, dans le premier et le deuxième secteur, beaucoup de voitures nous gênaient. Nous aurions eu besoin d'un tour propre, d'une Q1 sans problème, et nous ne l'avons pas eu, donc je n'ai pas pu avancer", se plaignait l'actuel quatrième du championnat.

En résumé, Sainz ajoutait : "Ce week-end a été très difficile pour nous jusqu'à présent, pas seulement à cause du crash, mais aussi parce que le rythme n'est pas exaltant. La voiture ne semble pas mauvaise, mais ce que le chronomètre indique n'est tout simplement pas bon. Ce n'était évidemment pas la qualification dont nous avions besoin. Mais nous allons essayer de remonter en course et je pense que nous avons le potentiel pour obtenir un meilleur résultat".

Qualifications, Abu Dhabi

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:23,445 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:23,584

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:23,782

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:23,788

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:23,816

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:23,968

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24,084

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:24,108

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:24,171

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:24,548

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24,359

12. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24,391

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:24,422

14. Alex Albon (T), Williams, 1:24,439

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:24,442

16. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24,738

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:24,764

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:24,788

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:25,159

20e Logan Sargeant (USA), Williams, sans temps