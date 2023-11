Carlos Sainz: "L'hanno fatto apposta".

Come a Las Vegas, anche il weekend di gara ad Abu Dhabi sembra essere sfortunato per Carlos Sainz. Il pilota della Ferrari è stato vittima di un incidente nella seconda sessione di prove e non ha superato la Q1 in qualifica, dovendosi accontentare del 16° posto.

"C'era tanto traffico", si è lamentato lo spagnolo al rientro ai box. E ha anche spiegato: "Credo che le Mercedes lo abbiano fatto apposta. Mi hanno bloccato alla quinta curva, i piloti alpini mi hanno ostacolato nelle curve 2 e 3".

Dopo aver fatto il pit stop alla sua moto GP, Sainz si è anche lamentato della tempistica dell'ultimo tentativo di Q1 veloce: "Siamo usciti troppo tardi e quindi siamo arrivati nel bel mezzo del caos con il traffico e tutto il resto. Abbiamo avuto un problema con l'ala anteriore e per qualche motivo siamo arrivati ultimi in pista".

"Per questo motivo eravamo sotto pressione e poi c'erano molte auto in mezzo al traffico nel primo e nel secondo settore. Avremmo avuto bisogno di un giro pulito, di una Q1 senza intoppi, e non l'abbiamo fatto, quindi non sono andato oltre", si è rammaricato l'attuale quarto pilota del campionato mondiale.

Riassumendo, Sainz ha aggiunto: "Finora è stato un weekend molto difficile per noi, non solo per l'incidente, ma anche perché il ritmo non è esaltante. La macchina non va male, ma il cronometro non segna nulla di buono. Ovviamente non è stata la qualifica di cui avevamo bisogno. Ma cercheremo di tornare davanti in gara e credo che abbiamo il potenziale per ottenere un risultato migliore".

Qualifiche, Abu Dhabi

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:23.445 min.

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:23.584

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:23.782

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:23.788

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:23.816

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:23.968

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24.084

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:24.108

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:24.171

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:24.548

11° Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24.359

12° Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24.391

13° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:24.422

14° Alex Albon (T), Williams, 1:24.439

15° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:24.442

16° Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24.738

17° Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:24.764

18° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:24.788

19° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:25.159

20° Logan Sargeant (USA), Williams, nessun tempo