Carlos Sainz: "Fizeram-no de propósito"

Tal como em Las Vegas, o fim de semana de corrida em Abu Dhabi também parece ser azarado para Carlos Sainz. O piloto da Ferrari sofreu um acidente na segunda sessão de treinos e não passou da Q1 na qualificação, tendo de se contentar com o 16º lugar.

"Tinha muito tráfego", queixou-se o espanhol no regresso às boxes. E ainda explicou: "Acho que os Mercedes fizeram isso de propósito. Eles me seguraram na quinta curva, os pilotos da Alpine estavam no caminho nas curvas 2 e 3."

Depois de colocar o seu piloto de GP nas boxes, Sainz também se queixou do timing da última tentativa de Q1 rápida: "Saímos demasiado tarde e chegámos no meio do caos com o tráfego e tudo isso. Tivemos um problema com a asa dianteira e, por alguma razão, ficámos em último na pista.

"Foi por isso que estávamos sob pressão e havia muitos carros no caminho no primeiro e segundo sectores. Precisávamos de uma volta limpa, uma Q1 sem problemas, e não tivemos isso, por isso não fui mais longe", lamentou o atual quarto classificado do campeonato do mundo.

Resumindo, Sainz acrescentou: "Tem sido um fim de semana muito difícil para nós até agora, não só por causa do acidente, mas também porque o ritmo não é estimulante. O carro não se sente mal, mas o que o cronómetro mostra não é bom. Obviamente, esta não foi a qualificação de que precisávamos. Mas vamos tentar voltar à frente na corrida e acho que temos potencial para conseguir um resultado melhor."

Qualificação, Abu Dhabi

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:23.445 min

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:23.584

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:23.782

04 George Russell (GB), Mercedes, 1:23.788

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:23.816

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:23.968

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24.084

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:24.108

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:24.171

10º Pierre Gasly (F), Alpine, 1:24.548

11º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24.359

12º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24.391

13º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:24.422

14º Alex Albon (T), Williams, 1:24.439

15º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:24.442

16º Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24.738

17º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:24.764

18º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:24.788

19º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:25.159

20º Logan Sargeant (EUA), Williams, sem tempo