Le sport et le talk du Hangar-7 : le sport automobile en point de mire

Dans la prochaine édition de l'émission de ServusTV "Sport und Talk aus dem Hangar-7", on parlera également des phases finales des deux catégories reines du sport automobile. Christian Danner et Philipp Eng seront les invités de l'émission.

Lundi soir, c'est à nouveau l'heure de l'émission de ServusTV "Sport und Talk aus dem Hangar-7", à partir de 21h10 (en Suisse et en Allemagne à partir de 23h10), le sport automobile sera entre autres au centre de l'attention. Plus précisément : les phases finales du MotoGP et de la Formule 1 seront examinées de plus près.

Alors que le champion du monde Max Verstappen et Red Bull Racing font leur tour d'honneur lors du Grand Prix de Formule 1 d'Abu Dhabi, le showdown du MotoGP de Valence se transforme en jeu de calcul. Avec sa neuvième victoire au sprint, le challenger espagnol Jorge Martín sur la Pramac-Ducati s'est rapproché à 14 points du champion en titre italien Francesco Bagnaia sur la moto d'usine de Borgo Panigale avant le dimanche de course décisif.

Le présentateur Christian Nehiba s'entretient avec les invités Christian Danner et Philipp Eng sur les dernières épreuves de force de l'année. Le vétéran des GP et l'expert en Formule 1 de ServusTV se penchent sur les courses d'Abu Dhabi et de Valence.

En outre, ServusTV rend hommage au champion olympique de descente de 1976, Franz Klammer. Le Carinthien était déjà une superstar et une figure sympathique avant la descente olympique de 1976, mais sa course en or sur la neige de son pays l'a définitivement propulsé au rang de sanctuaire national rouge-blanc-rouge.

Le 3 décembre, Klammer fêtera son 70e anniversaire. Avec ses amis et ses compagnons de route, l'empereur du ski, qui a toujours gardé les pieds sur terre et est resté proche, revient sur sa carrière unique et sa vie riche en rebondissements.

Présentation

Christian Nehiba

Thèmes

Sport automobile : Finale du championnat du monde de Formule 1 et MotoGP

Ski alpin : 70 ans de Franz Klammer

Invités

Christian Danner (36 départs en Formule 1)

Philipp Eng (expert ServusTV en Formule 1)

Franz Klammer (champion olympique de descente en 1976)

Bernhard Russi (champion olympique de descente 1972)

Fritz Strobl (champion olympique de descente 2002)

Michael Veith (vice-champion du monde de descente 1978)