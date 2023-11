Sport e chiacchiere dall'Hangar-7: il motorsport in primo piano

Lunedì sera è di nuovo il momento del programma di ServusTV "Sport und Talk aus dem Hangar-7", che dalle 21.10 (in Svizzera e Germania dalle 23.10) si occuperà, tra le altre cose, di sport motoristici. Per essere più precisi: gli ultimi round di MotoGP e Formula 1 saranno esaminati più da vicino.

Mentre il campione del mondo Max Verstappen e la Red Bull Racing fanno il loro giro d'onore al Gran Premio di Formula 1 di Abu Dhabi, la prova di forza della MotoGP a Valencia si trasforma in una partita di matematica. Con la sua nona vittoria in volata, lo spagnolo Jorge Martín su Pramac-Ducati si è portato a soli 14 punti dal campione italiano in carica Francesco Bagnaia, in sella alla moto ufficiale di Borgo Panigale, prima della gara decisiva di domenica.

Il presentatore Christian Nehiba parla con gli ospiti Christian Danner e Philipp Eng della resa dei conti finale dell'anno. Il veterano dei GP e l'esperto di Formula 1 di ServusTV fanno luce sulle gare di Abu Dhabi e Valencia.

ServusTV rende inoltre omaggio al campione olimpico di discesa libera del 1976 Franz Klammer. Il carinziano era già una superstar e una figura popolare anche prima della discesa olimpica del 1976, ma la sua scatenata corsa alla medaglia d'oro sulla neve di casa lo ha reso definitivamente un tesoro nazionale rosso-bianco-rosso.

Klammer festeggia il suo 70° compleanno il 3 dicembre. Insieme ad amici e compagni, l'imperatore dello sci, che è sempre rimasto alla mano e alla mano, ripercorre la sua carriera unica e la sua vita variegata.

Presentatore

Christian Nehiba

Argomenti

Motorsport: finali dei campionati mondiali di Formula 1 e MotoGP

Sci alpino: 70 anni di Franz Klammer

Ospiti

Christian Danner (36 partenze in Formula 1)

Philipp Eng (esperto di Formula 1 di ServusTV)

Franz Klammer (campione olimpico di discesa del 1976)

Bernhard Russi (campione olimpico di discesa libera 1972)

Fritz Strobl (campione olimpico di discesa libera 2002)

Michael Veith (vice campione del mondo di discesa libera 1978)