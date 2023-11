Desporto e conversa do Hangar-7: o desporto automóvel em foco

Na próxima edição do programa da ServusTV "Sport und Talk aus dem Hangar-7", serão também debatidas as últimas rondas das duas categorias rainha do desporto automóvel. Christian Danner e Philipp Eng estarão presentes no programa.

Na segunda-feira à noite, é novamente a vez do programa da ServusTV "Sport und Talk aus dem Hangar-7", a partir das 21h10 (na Suíça e na Alemanha, a partir das 23h10), o foco será, entre outras coisas, o desporto automóvel. Mais precisamente: as últimas rondas do MotoGP e da Fórmula 1 serão analisadas mais de perto.

Enquanto o campeão do mundo Max Verstappen e a Red Bull Racing fazem as suas voltas de honra no Grande Prémio de Fórmula 1 em Abu Dhabi, o confronto de MotoGP em Valência está a transformar-se num jogo de matemática. Com a sua nona vitória no sprint, o espanhol Jorge Martín, com a Pramac-Ducati, ficou a 14 pontos do atual campeão italiano Francesco Bagnaia, com a moto de fábrica de Borgo Panigale, antes da corrida decisiva de domingo.

O apresentador Christian Nehiba fala com os convidados Christian Danner e Philipp Eng sobre o último confronto do ano. O veterano dos GPs e o especialista em Fórmula 1 da ServusTV falam sobre as corridas em Abu Dhabi e Valência.

A ServusTV presta também homenagem ao campeão olímpico de downhill de 1976, Franz Klammer. O atleta da Caríntia já era uma superestrela e uma figura popular mesmo antes da descida dos Jogos Olímpicos de 1976, mas a sua corrida desenfreada pela medalha de ouro na neve caseira acabou por fazer dele um tesouro nacional vermelho-branco-vermelho.

Klammer celebra o seu 70º aniversário a 3 de dezembro. Juntamente com os seus amigos e companheiros, o imperador do esqui, que sempre se manteve acessível e acessível, recorda a sua carreira única e uma vida variada.

Apresentador

Christian Nehiba

Temas

Automobilismo: finais dos campeonatos do mundo de Fórmula 1 e MotoGP

Esqui alpino: 70 anos de Franz Klammer

Convidados

Christian Danner (36 partidas de Fórmula 1)

Philipp Eng (especialista em Fórmula 1 da ServusTV)

Franz Klammer (campeão olímpico de downhill em 1976)

Bernhard Russi (Campeão olímpico de downhill em 1972)

Fritz Strobl (Campeão olímpico de downhill em 2002)

Michael Veith (vice-campeão mundial de downhill em 1978)