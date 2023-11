ServusTV et ORF : partenariat jusqu'à fin 2026

ServusTV, le détenteur des droits en Autriche, retransmettra également douze courses du championnat du monde de Formule 1 en direct sur la télévision gratuite autrichienne au cours de la saison 2024. Outre le coup d'envoi du championnat du monde à Bahreïn, du 29 février au 2 mars, ServusTV retransmettra en direct et en exclusivité les classiques d'Imola, de Spa et de Zandvoort ainsi que le GP à domicile sur le Red Bull Ring à Spielberg. La saison 2023 a été suivie par plus de 4,2 millions de téléspectateurs au total sur ServusTV.

ServusTV, en tant que détenteur des droits, et ORF, en tant que sous-licencié, coopéreront à partir de 2024 pour trois années supplémentaires et présenteront la catégorie reine du sport automobile en direct sur la télévision gratuite autrichienne. Jusqu'en 2026 inclus, la moitié des courses par saison sera diffusée en direct sur ServusTV et sur ORF. Le package de licence comprend, outre les droits de retransmission en direct, des résumés détaillés des temps forts ainsi que les droits en ligne et mobiles.

Le Grand Prix d'Autriche à Spielberg sera à l'avenir diffusé en alternance par les deux chaînes. ServusTV et ORF ont pris cette décision dans un souci d'efficacité et de rentabilité. Cela incluait déjà la saison actuelle 2023. ServusTV retransmettra la course à domicile au Red Bull Ring en 2024, ORF en 2025 et ServusTV à nouveau en 2026.



La saison actuelle 2023 a été suivie par plus de 4,2 millions de fans de Formule 1 sur ServusTV ! Le point fort de l'audience des 11 courses en direct sur ServusTV : le nouveau Grand Prix de Las Vegas du 18 novembre a été la course la plus réussie jusqu'à présent sur ServusTV en termes de parts de marché, tant dans la base (12+) que dans le groupe cible (E 12-49), et a établi de nouveaux critères avec 59,4 et 58,3 pour cent.





Répartition des courses en 2024

02.03. GP de Bahreïn - en direct sur ServusTV

09.03. GP d'Arabie Saoudite - en direct sur ORF

24.03. GP d'Australie - en direct sur ServusTV

07.04. GP du Japon - en direct sur ORF

21.04. GP de Chine - en direct sur ServusTV

05.05. GP de Miami - en direct sur ORF

19.05. GP d'Emilia Romagna - en direct sur ServusTV

26.05. GP de Monaco - en direct sur ORF

09.06. GP du Canada - en direct sur ServusTV

23.06. GP d'Espagne - en direct sur ORF

30.06. GP d'Autriche - en direct sur ServusTV

07.07. GP de Grande-Bretagne - en direct sur ORF

21.07. GP de Hongrie - live ORF

28.07. GP de Belgique - en direct sur ServusTV

25.08. GP des Pays-Bas - en direct sur ServusTV

01.09. GP d'Italie - en direct ORF

15.09. GP d'Azerbaïdjan - en direct sur ServusTV

22.09. GP de Singapour - en direct ORF

20.10. GP des USA - en direct sur ServusTV

27.10. GP du Mexique - en direct ORF

03.11. GP du Brésil - en direct sur ServusTV

23.11. GP de Las Vegas - en direct ORF

01.12. GP du Qatar - en direct sur ServusTV

08.12. GP d'Abu Dhabi - en direct ORF