ServusTV e ORF: partnership fino alla fine del 2026

ServusTV, titolare dei diritti in Austria, continuerà a trasmettere dodici gare del Campionato del Mondo di Formula 1 in diretta sulla TV austriaca in chiaro nella stagione 2024. Oltre all'apertura del Campionato del Mondo in Bahrain dal 29 febbraio al 2 marzo, ServusTV trasmetterà in diretta e in esclusiva le gare classiche di Imola, Spa e Zandvoort, nonché il GP di casa al Red Bull Ring di Spielberg. Un totale di oltre 4,2 milioni di spettatori ha seguito la stagione 2023 su ServusTV.

ServusTV, in qualità di detentore dei diritti, e ORF, in qualità di sublicenziatario, collaboreranno per altri tre anni a partire dall'inizio del nuovo periodo di diritti dal 2024 e presenteranno la classe regina del motorsport in diretta sulla TV austriaca in chiaro. Fino al 2026 compreso, metà delle gare per stagione saranno trasmesse in diretta su ServusTV e metà su ORF. Oltre ai diritti di trasmissione in diretta, il pacchetto di licenze comprende sintesi dettagliate dei momenti salienti e i diritti per l'online e il mobile.

In futuro, il Gran Premio d'Austria a Spielberg sarà trasmesso alternativamente dalle due emittenti. ServusTV e ORF hanno deciso di farlo nell'interesse dell'efficienza e della redditività. Ciò include già l'attuale stagione 2023. ServusTV trasmetterà la gara di casa al Red Bull Ring nel 2024, ORF nel 2025 e ServusTV di nuovo nel 2026.



Un totale di oltre 4,2 milioni di fan della Formula 1 hanno guardato l'attuale stagione 2023 su ServusTV! L'evento clou per gli ascolti delle 11 gare in diretta su ServusTV: il nuovo Gran Premio di Las Vegas del 18 novembre è stata la gara di maggior successo finora trasmessa su ServusTV in termini di quote di mercato sia nella fascia di base (12+) che in quella di destinazione (E 12-49), stabilendo nuovi standard con il 59,4 e il 58,3 per cento rispettivamente.





Calendario gare 2024

02.03. GP del Bahrain - in diretta su ServusTV

09.03. GP dell'Arabia Saudita - in diretta su ORF

24.03. GP d'Australia - in diretta su ServusTV

07.04. GP del Giappone - in diretta su ORF

21.04. GP di Cina - in diretta su ServusTV

05.05. GP di Miami - diretta ORF

19.05. GP dell'Emilia Romagna - in diretta su ServusTV

26.05. GP di Monaco - in diretta su ORF

09.06. GP del Canada - in diretta su ServusTV

23.06. GP di Spagna - in diretta su ORF

30.06. GP d'Austria - in diretta su ServusTV

07.07. GP di Gran Bretagna - in diretta su ORF

21.07. GP d'Ungheria - in diretta su ORF

28.07. GP del Belgio - in diretta su ServusTV

25.08. GP d'Olanda - in diretta su ServusTV

01.09. GP d'Italia - in diretta su ORF

15.09. GP dell'Azerbaijan - in diretta su ServusTV

22.09. GP di Singapore - in diretta su ORF

20.10. GP degli Stati Uniti - in diretta su ServusTV

27.10. GP del Messico - in diretta su ORF

03.11. GP del Brasile - in diretta su ServusTV

23.11. GP di Las Vegas - in diretta su ORF

01.12. GP del Qatar - in diretta su ServusTV

08.12. GP di Abu Dhabi - in diretta su ORF