ServusTV e ORF: parceria até ao final de 2026

A ServusTV, detentora dos direitos na Áustria, continuará a transmitir doze corridas do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 em direto na televisão austríaca de acesso livre na época de 2024. Para além da abertura do Campeonato do Mundo no Bahrein, de 29 de fevereiro a 2 de março, a ServusTV transmitirá em direto e em exclusivo as corridas clássicas de Imola, Spa e Zandvoort, bem como o GP de casa no Red Bull Ring, em Spielberg. No total, mais de 4,2 milhões de telespectadores assistiram à época de 2023 na ServusTV.

A ServusTV, enquanto detentora de direitos, e a ORF, enquanto sublicenciada, irão cooperar durante mais três anos a partir do início do novo período de direitos, a partir de 2024, e apresentar a categoria rainha do desporto automóvel em direto na televisão austríaca de acesso livre. Até 2026, inclusive, metade das corridas por época serão transmitidas em direto na ServusTV e a outra metade na ORF. Para além dos direitos de transmissão em direto, o pacote de licenças inclui resumos pormenorizados dos acontecimentos, bem como os direitos de transmissão em linha e por telemóvel.

No futuro, o Grande Prémio da Áustria em Spielberg será transmitido alternadamente pelos dois canais. A ServusTV e a ORF decidiram fazê-lo no interesse da eficiência e da rentabilidade. Isto já inclui a atual época de 2023. A ServusTV transmitirá a corrida em casa no Red Bull Ring em 2024, a ORF em 2025 e a ServusTV novamente em 2026.



Um total de mais de 4,2 milhões de fãs da Fórmula 1 assistiram à atual temporada de 2023 na ServusTV! O destaque de audiências das 11 corridas em direto na ServusTV: O novo Grande Prémio de Las Vegas, em 18 de novembro, foi a corrida mais bem sucedida transmitida na ServusTV até à data em termos de quotas de mercado, tanto no grupo de base (12+) como no grupo-alvo (E 12-49), estabelecendo novos padrões com 59,4 e 58,3 por cento, respetivamente.





Calendário das corridas de 2024

02.03. GP do Bahrain - em direto na ServusTV

09.03. GP da Arábia Saudita - transmissão em direto na ORF

24.03. GP da Austrália - transmissão em direto no ServusTV

07.04. GP do Japão - transmissão em direto na ORF

21.04. GP da China - transmissão em direto no ServusTV

05.05. GP de Miami - transmissão em direto pela ORF

19.05. GP de Emilia Romagna - transmissão em direto no ServusTV

26.05. GP do Mónaco - transmissão em direto na ORF

09.06. GP do Canadá - transmissão em direto no ServusTV

23.06. GP de Espanha - transmissão em direto na ORF

30.06. GP da Áustria - transmissão em direto no ServusTV

07.07. GP da Grã-Bretanha - transmissão em direto na ORF

21.07. GP da Hungria - transmissão em direto na ORF

28.07. GP da Bélgica - transmissão em direto no ServusTV

25.08. GP da Holanda - transmissão em direto no ServusTV

01.09. GP de Itália - transmissão em direto na ORF

15.09. GP do Azerbaijão - transmissão em direto no ServusTV

22.09. GP de Singapura - transmissão em direto na ORF

20.10. GP dos EUA - transmissão em direto no ServusTV

27.10. GP do México - transmissão em direto na ORF

03.11. GP do Brasil - transmissão em direto no ServusTV

23.11. GP de Las Vegas - transmissão em direto na ORF

01.12. GP do Qatar - transmissão em direto no ServusTV

08.12. GP de Abu Dhabi - transmissão em direto na ORF