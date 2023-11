Max Verstappen tras la victoria en Abu Dabi: "¡Increíble!"

Es un final de temporada perfecto para el campeón del mundo Max Verstappen: victoria en el Gran Premio de Abu Dabi, su 54º triunfo en la categoría reina, el 19º en la temporada de GP 2023, el cuarto consecutivo en el circuito de Yas Marina.

Es la 113ª victoria en un GP para su equipo Red Bull Racing, la 21ª esta temporada (de 22 carreras) y la séptima en el circuito más caro del mundo (cuatro victorias para Max, tres victorias para Sebastian Vettel).

El holandés de 26 años declaró tras su 98º podio en la Fórmula 1: "Todo el equipo debería estar muy orgulloso de nuestro rendimiento, ¡qué año tan increíble! Muchas gracias a todos y un saludo especial a Franz Tost, que hoy ha disputado su última carrera como director del equipo. Muchos de nosotros hemos crecido a las órdenes de Franz y apreciamos su escuela".

"19 victorias, ¿no parece increíble? Me emocioné mucho durante la última vuelta, porque sabía que era la última que podría conducir en este maravilloso coche de carreras. Yo mismo me sorprendí un poco de lo emocionado que estaba".



"Sólo un enorme agradecimiento a todos en el equipo. Siempre digo que mi objetivo tiene que ser mejorar año tras año, pero seamos sinceros: no sé cómo voy a mejorar la próxima temporada. Todo el equipo debería estar muy orgulloso de su trabajo".



"La fábrica de coches de carreras ya está trabajando a tope en el coche 2024, pero soy consciente de que nuestros rivales no están dormidos, quieren alcanzarnos la próxima temporada y tendremos que esforzarnos enormemente para mantener nuestra ventaja."





Cómo fue la carrera

En la salida ante 60.000 espectadores, Leclerc se escapó inicialmente mejor que Verstappen, pero entonces el campeón hizo una carga irresistible en la primera curva y se puso en cabeza. Leclerc le adelantó al final de la recta de atrás, Verstappen contraatacó. El monegasco volvió a atacar antes de la curva a izquierdas, pero Max colocó su coche con habilidad y se mantuvo en cabeza. Los dos se dejaron un respetuoso espacio.



Hamilton se salió brevemente de la pista por la derecha en la curva 1 y volvió a la pista por delante de Pérez, el mexicano se colocó noveno más tarde, Hamilton le dejó pasar. Posición tras tres vueltas: Verstappen, Leclerc, Norris, Piastri, Russell, Tsunoda, Alonso, Gasly, Pérez y Hamilton. McLaren metió a Norris por delante de Piastri para atacar a Leclerc.



Russell presionó a Piastri y le adelantó dos veces, pero el australiano pudo contraatacar en ambas ocasiones. Daniel Ricciardo tuvo que llevar al piloto de AlphaTauri a boxes antes de tiempo: una visera arrancada se había quedado atrapada en la toma de aire del freno delantero izquierdo.



En la vuelta 11, Russell finalmente pasó a Piastri. Por delante, Verstappen conducía tan rápido como era necesario para mantener los neumáticos razonablemente vivos. Pérez le arrebató la octava plaza a Gasly.



Alonso y luego Piastri cogieron neumáticos frescos en las vueltas 13 y 14. Luego entraron Norris y Russell. Pero Norris no hacía una buena parada, así que Russell se ponía por delante de Lando. Hamilton empujaba al Alpine de Gasly cuando el francés frenaba. Hamilton también cogía neumáticos frescos, pero no cambiaba el alerón delantero.



En la vuelta 17, el líder Verstappen entró a boxes, lo que puso a Leclerc en cabeza durante una vuelta antes de que el monegasco también entrara.



Posición en la vuelta 19: Tsunoda (segundo piloto japonés en liderar una carrera de Fórmula 1 tras Takuma Sato en Nürburgring en 2004), Stroll, Verstappen, Leclerc, Russell, Bottas, Norris, Piastri y Alonso.



Ferrari se llevó a Leclerc por delante de Sainz (el español aún sin parar), mientras que Verstappen salió en persecución de Tsunoda. Los neumáticos de Yuki habían tenido suficiente en la vuelta 22.



Tras la vuelta 24, 19 de los 20 coches habían recibido neumáticos frescos (sólo Bottas no lo había hecho), con Verstappen, Leclerc, Russell, Norris, Piastri, Alonso, Pérez, Ricciardo, Hamilton, Tsunoda y Sainz sólo 16º.



Segunda oleada de paradas de neumáticos a partir de la vuelta 35, Russell, luego Norris, luego Leclerc, luego Hamilton. Posición en la vuelta 37: Verstappen, Pérez, Tsunoda, Leclerc, Russell, Norris, Stroll, Ocon, Sainz y Piastri, luego Hamilton y Alonso, que refunfuñaba: "Tenemos el coche más lento en las rectas. Con mucha diferencia". Pero eso no impidió a Alonso recuperar posiciones.



Pérez entró en boxes en la vuelta 42, seguido de Verstappen. Max volvió a adelantar a Leclerc, luego a Russell, Norris, Pérez, Tsunoda, Piastri, Sainz, Alonso y Hamilton.



Pérez pasa a Norris, contacto. Lando: "Me ha embestido". Sergio: "Me ha embestido". Pérez cedió la posición, pero volvió a pasarle. Norris seguía quejándose: "Eso es conducción peligrosa, tenía mucho espacio".



Vuelta 48: Verstappen por delante de Leclerc, luego Russell, Pérez, Norris, Piastri, Tsunoda, Alonso, Hamilton y Sainz.



La FIA impone una sanción de 5 segundos a Sergio Pérez. Por la colisión con Norris. Al mexicano no le hizo gracia: "¿Por qué me penalizan? Yo iba delante".



Entonces, Leclerc dejó pasar a Pérez para borrar la sanción de cinco segundos a Russell. Pero eso no fue suficiente para que Ferrari superara a Mercedes en la Copa de Constructores. Así que Verstappen por delante de Leclerc y Russell.





GP Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:27.980 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17.993 seg

03. George Russell (GB), Mercedes, +20.328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21.453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24.284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31.487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39.512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43.088

09º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44.424

10º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55.632

11º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56.229

12º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06.373 min

13º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10.360

14º Alex Albon (T), Williams, +1:13.184

15º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23.696

16º Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.791

17º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29.422

18º Carlos Sainz (E), Ferrari, +1.lap

19º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 vuelta

20º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 vuelta