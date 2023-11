Max Verstappen après sa victoire à Abu Dhabi : "Incroyable !"

C'est une fin de saison sur mesure pour le champion du monde Max Verstappen : victoire au Grand Prix d'Abu Dhabi, son 54e triomphe dans la catégorie reine, son 19e dans la saison GP 2023, son quatrième consécutif sur le circuit de Yas Marina.

Pour son écurie Red Bull Racing, il s'agit de la 113e victoire en GP, la 21e de la saison (sur 22 courses) et la septième sur le circuit le plus cher du monde (quatre victoires de Max, trois de Sebastian Vettel).

Le Néerlandais de 26 ans a déclaré après son 98e podium en Formule 1 : "Toute l'équipe peut être tellement fière de notre performance, quelle année incroyable ! Un grand merci à tous et un salut particulier à Franz Tost, dont c'était la dernière course en tant que chef d'équipe. Beaucoup d'entre nous ont grandi sous Franz et apprécient son école".

"19 victoires, cela ne semble-t-il pas incroyable ? Pendant le tour de sortie, j'étais vraiment ému, car je savais - c'est le dernier tour que je peux faire avec cette magnifique voiture de course. J'ai été moi-même un peu surpris de l'émotion que cela m'a procurée".



"Un grand merci à tous les membres de l'équipe. Je dis toujours que l'objectif doit être de m'améliorer d'année en année, mais là, franchement, je ne vois pas comment je pourrais faire mieux la saison prochaine. Toute l'équipe peut être très fière de son travail".



"Dans l'usine de voitures de course, on travaille déjà à toute vapeur sur la voiture 2024, mais je suis conscient - nos adversaires ne dorment pas, ils veulent nous rattraper la saison prochaine, et nous devrons nous efforcer de conserver notre avance".





Voici comment s'est déroulée la course

Au départ, devant 60.000 spectateurs, Leclerc s'est d'abord mieux tiré d'affaire que Verstappen, mais le champion s'est ensuite élancé irrésistiblement dans le premier virage - en tête. Leclerc s'est faufilé à la fin de la ligne droite, Verstappen a répliqué. Puis le Monégasque a de nouveau attaqué avant le virage à gauche surélevé, mais Max a positionné sa voiture très habilement et est resté devant. Les deux se sont donné de l'espace avec respect.



Hamilton est brièvement sorti de la piste dans le virage 1 à droite et est revenu sur la piste avant Pérez, le Mexicain a ensuite pris la 9e place, Hamilton l'a laissé partir. Situation après trois tours : Verstappen, Leclerc, Norris, Piastri, Russell, Tsunoda, Alonso, Gasly, Pérez et Hamilton. McLaren est allé chercher Norris avant Piastri pour attaquer Leclerc.



Russell a mis la pression sur Piastri, il est passé deux fois, mais les deux fois, l'Australien a pu contrer. Daniel Ricciardo a dû ramener la voiture AlphaTauri au stand très tôt - une visière d'arrachage s'était coincée dans l'entrée d'air du frein avant gauche.



Au 11e tour, Russell a finalement dépassé Piastri. Devant, Verstappen roulait à la vitesse nécessaire pour garder les pneus à peu près en vie. Pérez a arraché la 8e place à Gasly.



Alonso, puis Piastri sont allés chercher des pneus frais aux 13e et 14e tours. Puis Norris et Russell sont entrés. Mais l'arrêt de Norris n'a pas été bon, Russell est donc passé devant Lando. Hamilton a poussé l'Alpine de Gasly lorsque le Français a freiné. Hamilton est également allé chercher des pneus frais, mais l'aileron avant n'a pas été changé.



Au 17e tour, le leader Verstappen est rentré aux stands, Leclerc a donc pris la tête pendant un tour, puis le Monégasque est entré à son tour.



Situation au 19e tour : Tsunoda (deuxième Japonais en tête d'une course de Formule 1 après Takuma Sato en 2004 au Nürburgring), Stroll, Verstappen, Leclerc, Russell, Bottas, Norris, Piastri et Alonso.



Ferrari a pris Leclerc devant Sainz (l'Espagnol toujours sans arrêt), tandis que Verstappen s'est lancé à la poursuite de Tsunoda. Les pneus de Yuki en avaient assez au 22e tour.



Après le 24e tour, 19 voitures sur 20 avaient reçu des pneus frais (sauf Bottas). Situation : Verstappen, Leclerc, Russell, Norris, Piastri, Alonso, Pérez, Ricciardo, Hamilton, Tsunoda, Sainz seulement 16.



Deuxième vague d'arrêt des pneus à partir du 35e tour, Russell, puis Norris, puis Leclerc, puis Hamilton. Situation au 37e tour : Verstappen, Pérez, Tsunoda, Leclerc, Russell, Norris, Stroll, Ocon, Sainz et Piastri, puis Hamilton et Alonso, qui maugréait : "Nous avons la voiture la plus lente dans les lignes droites. De loin". Ce qui n'a pas empêché Alonso de gagner des rangs.



Au 42e tour, Pérez est rentré au stand, puis Verstappen aussi. Max ensuite à nouveau devant Leclerc, puis Russell, Norris, Pérez, Tsunoda, Piastri, Sainz, Alonso et Hamilton.



Pérez a dépassé Norris, contact. Lando : "Il m'a foncé dessus". Sergio : "Il m'est rentré dedans". Pérez a cédé sa position, mais il l'a rattrapée. Norris continue de grogner : "C'est une conduite dangereuse, il avait pourtant beaucoup d'espace".



Tour 48 : Verstappen devant Leclerc, puis Russell, Pérez, Norris, Piastri, Tsunoda, Alonso, Hamilton et Sainz.



La FIA a décrété : pénalité de 5 secondes pour Sergio Pérez. En raison de la collision avec Norris. Le Mexicain n'est pas amusé : "Pourquoi est-ce que je suis pénalisé ? J'étais pourtant en tête".



Leclerc a ensuite laissé Pérez se glisser devant lui pour effacer les cinq secondes de pénalité mesurées à Russell. Mais cela n'a pas suffi pour que Ferrari batte Mercedes au championnat des constructeurs. Verstappen devance donc Leclerc et Russell.





GP d'Abu Dhabi, circuit de Yas Marina

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:27,980 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21,453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24,284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31,487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43,088

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,424

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 55,632

11. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56,229

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06,373 min

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10,360

14. Alex Albon (T), Williams, +1:13,184

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23,696

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,791

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29,422

18. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,tour

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 tour

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour