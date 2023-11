Max Verstappen dopo la vittoria di Abu Dhabi: "Incredibile!".

È un finale di stagione perfetto per il campione del mondo Max Verstappen: la vittoria nel Gran Premio di Abu Dhabi, il suo 54° trionfo nella classe regina, il 19° nella stagione dei GP 2023, il quarto di fila sul circuito di Yas Marina.

È la 113ª vittoria in un GP per il suo team Red Bull Racing, la 21ª in questa stagione (su 22 gare) e la settima sulla pista più costosa del mondo (quattro vittorie per Max, tre vittorie per Sebastian Vettel).

Il 26enne olandese ha dichiarato dopo il suo 98° podio in Formula 1: "Tutto il team deve essere orgoglioso della nostra performance, che anno incredibile! Grazie a tutti e un saluto speciale a Franz Tost, che oggi ha disputato la sua ultima gara come team principal. Molti di noi sono cresciuti sotto Franz e apprezzano la sua scuola".

"19 vittorie, non sembra incredibile? Mi sono emozionato molto durante l'ultimo giro, perché sapevo che era l'ultimo giro che mi sarebbe stato concesso di guidare questa meravigliosa auto da corsa. Sono rimasto un po' sorpreso da quanto mi sono commosso".



"Un enorme ringraziamento a tutti i membri del team. Dico sempre che il mio obiettivo deve essere quello di migliorare di anno in anno, ma siamo onesti: non so come farò a migliorare la prossima stagione. Tutta la squadra dovrebbe essere davvero orgogliosa del proprio lavoro".



"La fabbrica di auto da corsa sta già lavorando a pieno ritmo sulla vettura 2024, ma mi rendo conto che i nostri avversari non dormono, vogliono raggiungerci nella prossima stagione e noi dovremo sforzarci enormemente per mantenere il nostro vantaggio."





Come è andata la gara

Al via, davanti a 60.000 spettatori, Leclerc è partito inizialmente meglio di Verstappen, ma poi il campione si è lanciato in una carica irresistibile alla prima curva e ha preso il comando. Leclerc è passato alla fine del rettilineo posteriore, Verstappen ha contrattaccato. Il monegasco ha poi attaccato di nuovo prima della curva a sinistra, ma Max ha posizionato abilmente la sua vettura ed è rimasto davanti. I due si sono lasciati reciprocamente spazio.



Hamilton è uscito brevemente di pista sulla destra alla curva 1 ed è rientrato in pista davanti a Pérez; il messicano ha poi conquistato il 9° posto, Hamilton lo ha lasciato andare. Posizione dopo tre giri: Verstappen, Leclerc, Norris, Piastri, Russell, Tsunoda, Alonso, Gasly, Pérez e Hamilton. La McLaren ha portato Norris davanti a Piastri per attaccare Leclerc.



Russell ha fatto pressione su Piastri e lo ha passato due volte, ma l'australiano è riuscito a contrattaccare entrambe le volte. Daniel Ricciardo ha dovuto portare la vettura AlphaTauri ai box in anticipo: una visiera a strappo si era impigliata nella presa d'aria del freno anteriore sinistro.



All'11° giro, Russell ha finalmente superato Piastri. In testa, Verstappen ha guidato alla velocità necessaria per mantenere le gomme ragionevolmente vive. Pérez ha strappato l'8° posto a Gasly.



Alonso e poi Piastri hanno ritirato le gomme fresche al 13° e 14° giro. Poi sono arrivati Norris e Russell. Ma Norris non si è fermato, quindi Russell ha preceduto Lando. Hamilton ha tamponato l'Alpine di Gasly quando il francese ha frenato. Hamilton ha anche ritirato le gomme fresche, ma l'ala anteriore non è stata cambiata.



Al 17° giro, il leader Verstappen ha effettuato il pit-stop e Leclerc è rimasto in testa per un giro, prima che anche il monegasco rientrasse.



Posizione al 19° giro: Tsunoda (secondo pilota giapponese a guidare una gara di Formula 1 dopo Takuma Sato al Nürburgring nel 2004), Stroll, Verstappen, Leclerc, Russell, Bottas, Norris, Piastri e Alonso.



La Ferrari ha portato Leclerc davanti a Sainz (lo spagnolo non si è ancora fermato), mentre Verstappen è partito all'inseguimento di Tsunoda. Al 22° giro, le gomme di Yuki erano già abbastanza.



Dopo il 24° giro, 19 delle 20 vetture avevano ricevuto pneumatici freschi (solo Bottas non li aveva), con Verstappen, Leclerc, Russell, Norris, Piastri, Alonso, Pérez, Ricciardo, Hamilton, Tsunoda e Sainz solo 16°.



Seconda ondata di soste per gli pneumatici dal 35° giro: Russell, poi Norris, poi Leclerc, poi Hamilton. Posizione al 37° giro: Verstappen, Pérez, Tsunoda, Leclerc, Russell, Norris, Stroll, Ocon, Sainz e Piastri, poi Hamilton e Alonso, che ha brontolato: "Abbiamo la macchina più lenta sui rettilinei. Di gran lunga". Ma questo non ha impedito ad Alonso di recuperare posizioni.



Pérez ha effettuato il pit stop al 42° giro, seguito da Verstappen. Max ha preceduto Leclerc, poi Russell, Norris, Pérez, Tsunoda, Piastri, Sainz, Alonso e Hamilton.



Pérez ha superato Norris, contatto. Lando: "Mi è venuto addosso". Sergio: "Mi ha tamponato". Pérez ha ceduto la posizione, ma poi è stato superato di nuovo. Norris continua a lamentarsi: "È una guida pericolosa, aveva così tanto spazio".



Giro 48: Verstappen precede Leclerc, poi Russell, Pérez, Norris, Piastri, Tsunoda, Alonso, Hamilton e Sainz.



La FIA ha inflitto una penalità di 5 secondi a Sergio Pérez. Per la collisione con Norris. Il messicano non si è divertito: "Perché sono stato penalizzato? Ero davanti".



Leclerc ha poi permesso a Pérez di passare per cancellare la penalità di cinque secondi inflitta a Russell. Ma questo non è bastato alla Ferrari per battere la Mercedes nella Coppa Costruttori. Verstappen ha preceduto Leclerc e Russell.





GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:27.980 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 sec.

03. George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21.453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24.284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31.487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39.512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43.088

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44.424

10° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55.632

11° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56.229

12° Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06.373 min.

13° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10.360

14° Alex Albon (T), Williams, +1:13.184

15° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23.696

16° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.791

17° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29.422

18° Carlos Sainz (E), Ferrari, +1.giro

19° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 giro

20° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro