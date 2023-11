Max Verstappen após a vitória em Abu Dhabi: "Inacreditável!

O campeão do mundo Max Verstappen vence a final do campeonato do mundo em Abu Dhabi. A estrela da Red Bull Racing teve uma prestação irrepreensível e afirma, após a corrida nocturna: "Uma grande prestação de toda a equipa".

É um final de época perfeito para o campeão do mundo Max Verstappen: vitória no Grande Prémio de Abu Dhabi, o seu 54º triunfo na categoria rainha, o seu 19º na época do GP de 2023, o seu quarto consecutivo no Circuito de Yas Marina.

É a 113ª vitória em GP para a sua equipa Red Bull Racing, a 21ª esta época (em 22 corridas) e a sétima na pista mais cara do mundo (quatro vitórias para Max, três vitórias para Sebastian Vettel).

O holandês de 26 anos declarou após o seu 98º pódio na Fórmula 1: "Toda a equipa deve estar muito orgulhosa do nosso desempenho, que ano incrível! Muito obrigado a todos e uma saudação especial a Franz Tost, que fez hoje a sua última corrida como chefe de equipa. Muitos de nós cresceram com o Franz e apreciamos a sua escola".

"19 vitórias, não é incrível? Fiquei muito emocionado durante a última volta, porque sabia que era a última volta em que me seria permitido conduzir este maravilhoso carro de corrida. Eu próprio fiquei um pouco surpreendido com a emoção que senti."



"Um enorme obrigado a todos os membros da equipa. Digo sempre que o meu objetivo tem de ser melhorar de ano para ano, mas sejamos honestos - não sei como vou conseguir fazer melhor na próxima época. Toda a equipa deve estar muito orgulhosa do seu trabalho".



"A fábrica de carros de corrida já está a trabalhar a todo o vapor no carro de 2024, mas sei que os nossos adversários não estão a dormir, querem apanhar-nos na próxima época e vamos ter de nos esforçar imenso para manter a nossa liderança."





Como foi a corrida

Na largada, diante de 60.000 espectadores, Leclerc inicialmente saiu melhor do que Verstappen, mas o campeão fez uma investida irresistível na primeira curva e assumiu a liderança. Leclerc ultrapassou-o no final da reta da meta, Verstappen contra-atacou. O monegasco voltou a atacar antes da curva à esquerda, mas Max posicionou o seu carro com habilidade e manteve-se na frente. Os dois deram um espaço respeitoso um ao outro.



Hamilton saiu brevemente da pista à direita na curva 1 e voltou para a pista à frente de Pérez, o mexicano mais tarde ficou em 9º lugar, Hamilton deixou-o passar. Posição após três voltas: Verstappen, Leclerc, Norris, Piastri, Russell, Tsunoda, Alonso, Gasly, Pérez e Hamilton. A McLaren colocou Norris à frente de Piastri para atacar Leclerc.



Russell pressionou Piastri e passou-o duas vezes, mas o australiano conseguiu contra-atacar em ambas as ocasiões. Daniel Ricciardo teve de levar o piloto da AlphaTauri para as boxes mais cedo - uma viseira rasgada tinha ficado presa na entrada de ar do travão dianteiro esquerdo.



Na volta 11, Russell finalmente ultrapassou Piastri. Na frente, Verstappen conduzia tão rápido quanto necessário para manter os pneus razoavelmente vivos. Pérez rouba o 8º lugar a Gasly.



Alonso, e depois Piastri, usam pneus novos nas voltas 13 e 14. Então Norris e Russell entraram. Mas Norris não parou bem e Russell ficou à frente de Lando. Hamilton bateu no Alpine de Gasly quando o francês travou. Hamilton também apanhou pneus novos, mas a asa dianteira não foi mudada.



Na volta 17, o líder Verstappen fez uma paragem, o que colocou Leclerc na liderança durante uma volta, antes de o monegasco também entrar.



Posição na volta 19: Tsunoda (segundo piloto japonês a liderar uma corrida de Fórmula 1 depois de Takuma Sato em Nürburgring em 2004), Stroll, Verstappen, Leclerc, Russell, Bottas, Norris, Piastri e Alonso.



A Ferrari leva Leclerc à frente de Sainz (o espanhol ainda sem paragem), enquanto Verstappen parte em perseguição de Tsunoda. Os pneus de Yuki estão fartos na volta 22.



Após a volta 24, 19 dos 20 carros tinham recebido pneus novos (apenas Bottas não tinha), com Verstappen, Leclerc, Russell, Norris, Piastri, Alonso, Pérez, Ricciardo, Hamilton, Tsunoda e Sainz apenas em 16º.



Segunda vaga de paragens de pneus a partir da volta 35, Russell, depois Norris, depois Leclerc, depois Hamilton. Posição na volta 37: Verstappen, Pérez, Tsunoda, Leclerc, Russell, Norris, Stroll, Ocon, Sainz e Piastri, depois Hamilton e Alonso, que resmungou: "Temos o carro mais lento nas rectas. De longe". Mas isso não impediu Alonso de ganhar lugares.



Pérez fez a paragem na volta 42, seguido por Verstappen. Max voltou a ficar à frente de Leclerc, depois Russell, Norris, Pérez, Tsunoda, Piastri, Sainz, Alonso e Hamilton.



Pérez passa por Norris, contacto. Lando: "Ele foi contra mim." Sergio: "Ele foi contra mim." Pérez cedeu a posição, mas depois passou de novo. Norris continuava a queixar-se: "É uma condução perigosa, ele tinha tanto espaço."



Volta 48: Verstappen à frente de Leclerc, depois Russell, Pérez, Norris, Piastri, Tsunoda, Alonso, Hamilton e Sainz.



A FIA impõe uma penalização de 5 segundos a Sergio Pérez. Por causa da colisão com Norris. O mexicano não gostou: "Porque é que estou a ser penalizado? Eu estava na frente".



Leclerc então permitiu que Pérez passasse para anular a penalidade de cinco segundos de Russell. Mas isso não foi suficiente para a Ferrari vencer a Mercedes na Copa dos Construtores. Verstappen à frente de Leclerc e Russell.





GP de Abu Dhabi, Circuito Yas Marina

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:27.980 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 seg.

03 George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21,453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24,284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31,487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,512

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43,088

09º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,424

10º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55,632

11º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56,229

12º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06.373 min

13º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10.360

14º Alex Albon (T), Williams, +1:13.184

15º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23.696

16º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1:27.791

17º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29.422

18.º Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,1 volta

19º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 volta

20º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta