Charles (Ferrari/2º), triste: "He fallado en mi objetivo"

30º podio para el monegasco Charles Leclerc en la final del Mundial en Abu Dhabi, en el circuito de Yas Marina (el mismo número que Juan Pablo Montoya): El piloto de Ferrari cruza la línea de meta a poco menos de 18 segundos del ganador Max Verstappen para conseguir su sexto podio de la temporada.

Sin embargo, Leclerc está luchando con su destino, ya que el cinco veces ganador del GP sabe que no pudo realizar su plan para el Gran Premio de Abu Dabi como esperaba.

Leclerc ideó un audaz plan poco antes del final de la prueba final del campeonato del mundo: dejar que el piloto de Red Bull Racing Sergio Pérez le pasara y se alejara, cediendo por poco tiempo el segundo puesto al mexicano, con la esperanza de que "Checo" se alejara lo suficiente como para que se evaporara la penalización de cinco segundos a George Russell, Leclerc se adelantara de nuevo, pero Pérez terminara por delante de Russell, con lo que Ferrari habría terminado segundo en el campeonato del mundo, y no Mercedes.

Pero no fue así: Pérez cruzó la línea de meta, pero inmediatamente fue puesto de nuevo en el sistema automático no sólo por detrás de Leclerc, sino también por detrás de Russell. Por lo tanto, Mercedes terminó segundo en la Copa de Constructores, tres puntos por delante de Ferrari.



Charles Leclerc luchaba contra las lágrimas en la meta: "El plan surgió de forma bastante espontánea después de enterarnos de la sanción a Pérez. Así que pensé en dejar pasar a Pérez. Le di un rebufo y él lo aceptó agradecido, pero en el fondo no fue suficiente".



El resultado lo demuestra: Sólo faltaba un poco más de un segundo, ¡entonces el astuto plan de Leclerc habría funcionado!



Charles: "Es una pena que no haya funcionado con el segundo puesto para Ferrari, he perdido mi objetivo del día y estoy triste".



"Por otro lado, no tengo nada que reprocharme: Hicimos una gran quali y una fuerte carrera, no sé qué podría haber hecho mejor para asegurar el segundo puesto al final para Ferrari."



"No hemos tenido un año fácil, pero estoy orgulloso de cómo ha reaccionado Ferrari a las dificultades de la primera parte de la temporada. Todo el mundo se arremangó aún más y volvimos a ser más competitivos a medida que avanzaba la temporada. Eso me da ánimos para el futuro".



Poco después de la salida, Leclerc enseñó con descaro el morro de Ferrari junto a Max Verstappen, pero Charles le restó importancia: "Por supuesto que lo intenté, pero Max me habría alcanzado fácilmente de nuevo más tarde si hubiera sido capaz de tomar la delantera".



"Era obvio que Verstappen tenía más velocidad que nosotros, y no quise intentar nada con la escapatoria, porque tenía que conseguir un resultado óptimo."



"Centré mi carrera totalmente en Mercedes, pero no tenía que ser así, muy mal, muy mal."





GP Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:27.980 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17.993 seg

03. George Russell (GB), Mercedes, +20.328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21.453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24.284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31.487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39.512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43.088

09º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44.424

10º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55.632

11º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56.229

12º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06.373 min

13º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10.360

14º Alex Albon (T), Williams, +1:13.184

15º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23.696

16º Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.791

17º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29.422

18º Carlos Sainz (E), Ferrari, +1.lap

19º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 vuelta

20º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 vuelta





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 22 de 22 Grandes Premios, incluidos 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 575 puntos

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04 Alonso 206

05º Leclerc 206

06º Norris 205

07º Sainz 200

08º Russell 175

09º Piastri 97

10º Stroll 74

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 17

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22º De Vries 0



Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 860 puntos

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12