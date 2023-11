Charles (Ferrari/2e) triste : "J'ai raté mon objectif".

30e podium pour le Monégasque Charles Leclerc lors de la finale du championnat du monde d'Abu Dhabi sur le circuit de Yas Marina (le même nombre que Juan Pablo Montoya) : Le pilote Ferrari franchit la ligne d'arrivée près de 18 secondes derrière le vainqueur Max Verstappen et obtient ainsi son sixième podium de la saison.

Mais Leclerc s'en prend à son destin, car le quintuple vainqueur de GP sait qu'il n'a pas pu mettre en œuvre son plan pour le Grand Prix d'Abu Dhabi comme il l'espérait.

Peu avant la fin de la finale du championnat du monde, Leclerc a élaboré un plan audacieux : laisser le pilote de Red Bull Racing Sergio Pérez passer et s'éloigner, donc abandonner brièvement la deuxième place pour le Mexicain, dans l'espoir que "Checo" s'éloigne suffisamment pour que la pénalité de cinq secondes infligée à George Russell ne soit pas appliquée, que Leclerc avance à nouveau, mais que Pérez se couche devant Russell, de sorte que Ferrari aurait justement terminé deuxième du championnat du monde et non Mercedes.

Mais tout cela n'a pas fonctionné : Pérez a franchi la ligne d'arrivée, mais le système automatique l'a immédiatement replacé non seulement derrière Leclerc, mais aussi derrière Russell. Mercedes est donc deuxième au classement des constructeurs, trois points devant Ferrari.



Charles Leclerc luttait contre les larmes à l'arrivée : "Le plan est venu spontanément après que nous ayons appris la pénalité pour Pérez. Je me suis donc dit que j'allais laisser passer Pérez. Je lui ai donné un coup de vent et il a accepté avec gratitude, mais au final, ça n'a pas suffi".



Un coup d'œil sur le résultat le montre : Il ne manquait qu'un peu plus d'une seconde, et le plan déchiré de Leclerc aurait fonctionné !



Charles : "C'est dommage que la deuxième place pour Ferrari n'ait pas été atteinte, j'ai manqué mon objectif pour cette journée et je suis triste".



"D'un autre côté, je n'ai rien à me reprocher : Nous avons fait une belle qualification et une course solide, je ne sais pas ce que j'aurais pu faire de mieux pour assurer la deuxième place finale à Ferrari".



"Nous n'avons pas eu une année facile, mais je suis fier de la façon dont Ferrari a réagi aux difficultés de la première partie de la saison. Tout le monde a retroussé ses manches et nous sommes redevenus plus compétitifs au fil de la saison. Cela me donne du courage pour l'avenir".



Peu après le départ, Leclerc a montré hardiment le nez de Ferrari aux côtés de Max Verstappen, mais Charles minimise : "Bien sûr que j'ai essayé, mais Max m'aurait rattrapé plus tard sans problème si j'avais pu prendre la tête".



"Il était évident que Verstappen avait plus de vitesse que nous, et je ne voulais pas non plus tenter quoi que ce soit avec la position de rupture, car il fallait que je termine avec un résultat de pointe".



"J'ai entièrement axé ma course sur Mercedes, mais ça n'a pas marché, c'est dommage, c'est dommage".





GP d'Abu Dhabi, circuit de Yas Marina

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:27,980 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21,453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24,284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31,487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43,088

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,424

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 55,632

11. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56,229

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06,373 min

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10,360

14. Alex Albon (T), Williams, +1:13,184

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23,696

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,791

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29,422

18. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,tour

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 tour

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour





Classement au championnat du monde (après 22 des 22 Grand Prix, y compris 6 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 575 points

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05 Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 860 points

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12