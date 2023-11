Charles (Ferrari/2°) triste: "Ho mancato l'obiettivo".

30° podio per il monegasco Charles Leclerc nella finale del Campionato del Mondo ad Abu Dhabi sul circuito di Yas Marina (lo stesso numero di Juan Pablo Montoya): Il pilota della Ferrari taglia il traguardo a poco meno di 18 secondi dal vincitore Max Verstappen e conquista il suo sesto podio stagionale.

Ma Leclerc è in difficoltà con il suo destino, perché il cinque volte vincitore del GP sa di non essere riuscito a realizzare il suo piano per il Gran Premio di Abu Dhabi come sperava.

Leclerc ha escogitato un piano audace poco prima della fine della finale del campionato del mondo: lasciare che il pilota della Red Bull Racing Sergio Pérez passasse e si staccasse, cedendo per un breve periodo il secondo posto al messicano, nella speranza che "Checo" si staccasse abbastanza da far svanire la penalità di cinque secondi inflitta a George Russell, Leclerc si sarebbe spostato di nuovo in avanti, ma Pérez avrebbe concluso davanti a Russell, in modo che la Ferrari avrebbe terminato il campionato del mondo al secondo posto e non la Mercedes.

Ma non è andata così: Pérez ha tagliato il traguardo, ma è stato immediatamente rimesso nel sistema automatico non solo dietro Leclerc, ma anche dietro Russell. La Mercedes si è quindi classificata seconda nella Coppa Costruttori, con tre punti di vantaggio sulla Ferrari.



Charles Leclerc ha cercato di trattenere le lacrime al traguardo: "Il piano è nato spontaneamente dopo aver saputo della penalizzazione di Pérez. Ho pensato di lasciar passare Pérez. Gli ho dato una scia e lui l'ha accettata con gratitudine, ma il risultato è stato che non è stato sufficiente".



Un'occhiata al risultato lo dimostra: Mancava solo poco più di un secondo e l'astuto piano di Leclerc avrebbe funzionato!



Charles: "È un peccato che non sia andata bene con il secondo posto per la Ferrari, ho mancato il mio obiettivo di giornata e sono triste".



"D'altra parte, non ho nulla da rimproverarmi: Abbiamo fatto un'ottima qualifica e una gara forte, non so cosa avrei potuto fare di meglio per assicurarmi il secondo posto alla fine per la Ferrari".



"Non abbiamo avuto un anno facile, ma sono orgoglioso di come la Ferrari ha reagito alle difficoltà della prima parte della stagione. Tutti si sono rimboccati le maniche e siamo diventati di nuovo competitivi con il passare della stagione. Questo mi dà coraggio per il futuro".



Poco dopo la partenza, Leclerc ha mostrato audacemente il muso della Ferrari accanto a Max Verstappen, ma Charles ha minimizzato: "Certo che ci ho provato, ma Max mi avrebbe facilmente ripreso più avanti se fossi riuscito a prendere il comando".



"Era ovvio che Verstappen aveva più velocità di noi e non ho voluto provare a fare nulla con la staccata, perché dovevo ottenere il massimo risultato".



"Ho concentrato la mia gara interamente sulla Mercedes, ma non era destino, peccato, peccato".





GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:27.980 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17.993 sec.

03. George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21.453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24.284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31.487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39.512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43.088

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44.424

10° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55.632

11° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56.229

12° Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06.373 min.

13° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10.360

14° Alex Albon (T), Williams, +1:13.184

15° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23.696

16° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.791

17° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29.422

18° Carlos Sainz (E), Ferrari, +1.giro

19° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 giro

20° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro





Classifica del Campionato del mondo (dopo 22 Gran Premi su 22, compresi 6 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 575 punti

02 Pérez 285

03. Hamilton 234

04 Alonso 206

05° Leclerc 206

06° Norris 205

07° Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10° Stroll 74

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 17

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 860 punti

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12