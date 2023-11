Charles (Ferrari/2º) triste: "Falhei o meu objetivo"

30º pódio para o monegasco Charles Leclerc na final do Campeonato do Mundo em Abu Dhabi, no Circuito Yas Marina (o mesmo número de Juan Pablo Montoya): O piloto da Ferrari cruza a linha de chegada a pouco menos de 18 segundos do vencedor Max Verstappen, conquistando o seu sexto pódio da temporada.

No entanto, Leclerc está a lutar com o seu destino, pois o cinco vezes vencedor de um GP sabe que não conseguiu realizar o seu plano para o Grande Prémio de Abu Dhabi como esperava.

Leclerc teve um plano ousado pouco antes do final do campeonato do mundo: deixar o piloto da Red Bull Racing, Sergio Pérez, passar e afastar-se, cedendo o segundo lugar ao mexicano por um curto período de tempo, na esperança de que "Checo" se afastasse o suficiente para que a penalização de cinco segundos a George Russell se evaporasse, Leclerc voltasse a avançar, mas Pérez terminaria à frente de Russell, de modo a que a Ferrari terminasse em segundo lugar no campeonato do mundo, e não a Mercedes.

Mas não foi isso que aconteceu: Pérez cruzou a linha de chegada, mas foi imediatamente colocado de volta no sistema automático, não apenas atrás de Leclerc, mas também atrás de Russell. Assim, a Mercedes terminou em segundo lugar na Taça dos Construtores, três pontos à frente da Ferrari.



Charles Leclerc estava a lutar contra as lágrimas no final: "O plano surgiu espontaneamente depois de termos ouvido falar da penalização de Pérez. Por isso, pensei em deixar o Pérez passar. Dei-lhe um slipstream e ele aceitou com gratidão, mas o resultado final foi que não foi suficiente."



O resultado mostra-o: Se faltasse apenas um pouco mais de um segundo, o plano de Leclerc teria funcionado!



Charles: "É uma pena que não tenha resultado no segundo lugar para a Ferrari, falhei o meu objetivo do dia e estou triste."



"Por outro lado, não tenho nada de que me culpar: Fizemos uma excelente qualificação e uma corrida forte, não sei o que poderia ter feito melhor para garantir o segundo lugar no final para a Ferrari."



"Não tivemos um ano fácil, mas estou orgulhoso da forma como a Ferrari reagiu às dificuldades na primeira parte da época. Todos arregaçaram ainda mais as mangas e voltámos a ser mais competitivos à medida que a época avançava. Isso dá-me coragem para o futuro".



Logo após a largada, Leclerc mostrou corajosamente o nariz da Ferrari ao lado de Max Verstappen, mas Charles minimizou: "Claro que tentei, mas o Max ter-me-ia apanhado facilmente mais tarde se eu tivesse conseguido assumir a liderança."



"Era óbvio que Verstappen tinha mais velocidade do que nós, e eu não queria tentar nada com a pausa, porque tinha de obter um resultado de topo."



"Concentrei a minha corrida inteiramente na Mercedes, mas não era para ser, muito mau, muito mau."





GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:27.980 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 seg.

03 George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21,453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24,284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31,487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,512

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43,088

09º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,424

10º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55,632

11º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56,229

12º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06.373 min

13º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10.360

14º Alex Albon (T), Williams, +1:13.184

15º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23.696

16º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1:27.791

17º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29.422

18.º Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,1 volta

19º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 volta

20º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta





Classificação do Campeonato do Mundo (após 22 de 22 Grandes Prémios, incluindo 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 575 pontos

02º Pérez 285

03 Hamilton 234

04 Alonso 206

05º Leclerc 206

06º Norris 205

07º Sainz 200

08 Russell 175

09º Piastri 97

10º Stroll 74

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 17

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0



Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 860 pontos

02 Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12