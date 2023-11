George Russell (Mercedes/3º): "Totalmente fuera de sí"

El tercer puesto del inglés George Russell, de 25 años, en la final del Campeonato del Mundo en Abu Dhabi significa el segundo puesto en la Copa de Constructores para Mercedes-Benz. El ganador de Brasil 2022 realizó una gran actuación en la última carrera del año y está visiblemente satisfecho consigo mismo, pero también agotado.

"Estoy totalmente destrozado", admite el británico, visiblemente conmocionado. "Me he dado cuenta de lo importante que es este tercer puesto para nuestro equipo. No habría cedido por nada del mundo. No me he sentido en mi mejor forma desde hace quince días, apenas he dormido en algunas noches, y sinceramente estoy bastante agotado en estos momentos".

"Pero al mismo tiempo, también estoy muy orgulloso de haber defendido este segundo puesto en el campeonato de constructores frente a Ferrari. Es difícil expresar con palabras lo mucho que significa para mí. Sé lo duro que ha trabajado nuestro equipo en las dos plantas de Brackley y Brixworth durante este difícil año."

"La lucha contra Pérez ha sido dura, he tenido que pelear duro por este resultado. Estábamos bien informados de toda la situación en carrera, es decir, de cómo iba todo en la lucha por el campeonato, pero Pérez parecía aparecer de la nada en cabeza. No tenía nada que ofrecer en términos de velocidad, pero por supuesto también quería vender cara mi piel".



"Hacia el final, mis neumáticos estaban bastante desinflados. Pero lo importante es que ya no importa, tenemos el segundo puesto en seco. Y no me puedo creer que éste sea sólo mi segundo podio del año, después del tercero de España. Pero es un podio muy importante para todo el equipo, ¡y vamos a tomarnos unas copas esta noche!".



"Siento un enorme alivio: que la carrera haya terminado, porque era muy estresante en mi estado, que hayamos conseguido el segundo puesto, que haya podido terminar una temporada decepcionante con un punto culminante".





GP Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:27.980 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17.993 seg

03. George Russell (GB), Mercedes, +20.328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21.453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24.284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31.487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39.512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43.088

09º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44.424

10º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55.632

11º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56.229

12º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06.373 min

13º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10.360

14º Alex Albon (T), Williams, +1:13.184

15º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23.696

16º Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.791

17º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29.422

18º Carlos Sainz (E), Ferrari, +1.lap

19º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 vuelta

20º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 vuelta





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 22 de 22 Grandes Premios, incluidos 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 575 puntos

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04 Alonso 206

05º Leclerc 206

06º Norris 205

07º Sainz 200

08º Russell 175

09º Piastri 97

10º Stroll 74

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 17

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22º De Vries 0



Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 860 puntos

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12