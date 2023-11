George Russell (Mercedes/3e) : "Complètement à côté de la plaque".

La troisième place de l'Anglais de 25 ans George Russell à la finale du championnat du monde d'Abu Dhabi signifie la deuxième place de la coupe des constructeurs pour Mercedes-Benz. Le vainqueur brésilien de 2022 a réalisé une très belle performance lors de la dernière course de l'année et est visiblement satisfait de lui-même - mais aussi complètement anéanti.

"Je suis complètement secoué", avoue le Britannique, visiblement touché. "Je savais que cette troisième place était importante pour notre équipe. Pour rien au monde je n'aurais cédé. Je ne me sens pas au top depuis deux semaines, j'ai à peine dormi certains soirs et, honnêtement, je suis assez secoué en ce moment".

"Mais en même temps, je suis totalement fier que nous ayons défendu cette deuxième place au classement des marques contre Ferrari. C'est difficile d'exprimer ce que cela représente pour moi. Je sais à quel point notre équipe a travaillé dur dans les deux usines de Brackley et Brixworth durant cette année qui n'a pas été facile".

"La bataille contre Pérez a été difficile, j'ai dû me battre pour obtenir ce résultat. Nous étions bien informés de la situation en course, c'est-à-dire de l'état de la lutte pour le championnat, mais Pérez semblait sortir de nulle part. Je n'avais rien à opposer en termes de vitesse, mais je voulais bien sûr aussi vendre ma peau le plus cher possible".



"A la fin, mes pneus ont pas mal craqué. Mais en fin de compte, tout cela n'a plus d'importance maintenant, nous avons la deuxième place sur le sec. Et je n'en reviens pas que ce soit seulement mon deuxième podium de l'année, après la troisième place en Espagne. Mais c'est un podium extrêmement important pour toute l'équipe, et ce soir, nous allons nous offrir quelques verres !"



"Je ressens un énorme soulagement : que la course soit terminée, parce que c'était très éprouvant dans mon état, que nous soyons assurés de la deuxième place, que je puisse terminer une saison décevante par un point fort".





GP d'Abu Dhabi, circuit de Yas Marina

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:27,980 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21,453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24,284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31,487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43,088

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,424

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 55,632

11. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56,229

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06,373 min

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10,360

14. Alex Albon (T), Williams, +1:13,184

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23,696

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,791

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29,422

18. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,tour

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 tour

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour





Classement au championnat du monde (après 22 des 22 Grand Prix, y compris 6 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 575 points

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05 Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 860 points

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12