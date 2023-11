George Russell (Mercedes/3°): "Completamente fuori dalla sua portata".

Il terzo posto del 25enne inglese George Russell nella finale del Campionato del Mondo ad Abu Dhabi significa il secondo posto nella Coppa Costruttori per Mercedes-Benz. Il vincitore di Brasile 2022 ha realizzato un'ottima prestazione nell'ultima gara dell'anno ed è visibilmente soddisfatto di sé, ma anche esausto.

"Sono completamente distrutto", ammette il britannico, visibilmente scosso. "Ho capito quanto sia importante questo terzo posto per la nostra squadra. Non avrei ceduto per nulla al mondo. Non mi sentivo al meglio da quindici giorni, ho dormito pochissimo per alcune notti e sono onestamente piuttosto stanco al momento".

"Ma allo stesso tempo sono anche molto orgoglioso di aver difeso il secondo posto nel campionato costruttori contro la Ferrari. È difficile esprimere a parole quanto questo significhi per me. So quanto la nostra squadra abbia lavorato duramente nei due stabilimenti di Brackley e Brixworth durante questo anno difficile".

"La lotta contro Pérez è stata dura, ho dovuto lottare duramente per ottenere questo risultato. Eravamo ben informati su tutta la situazione in gara, cioè su come stavano andando le cose nella lotta per il campionato, ma Pérez sembrava apparire dal nulla in testa. Non avevo nulla da offrire in termini di velocità, ma ovviamente volevo anche vendere cara la pelle".



"Verso la fine i miei pneumatici erano piuttosto sgonfi. Ma la cosa fondamentale è che ora non importa, abbiamo il secondo posto sull'asciutto. E non posso credere che questo sia solo il mio secondo podio dell'anno, dopo il terzo posto in Spagna. Ma è un podio estremamente importante per tutta la squadra e stasera ci faremo qualche bicchiere!".



"Provo un enorme senso di sollievo: che la gara sia finita, perché era molto stressante nelle mie condizioni, che ci siamo assicurati il secondo posto, che sono riuscito a concludere una stagione deludente con un risultato importante".





GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:27.980 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17.993 sec.

03. George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21.453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24.284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31.487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39.512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43.088

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44.424

10° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55.632

11° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56.229

12° Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06.373 min.

13° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10.360

14° Alex Albon (T), Williams, +1:13.184

15° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23.696

16° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.791

17° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29.422

18° Carlos Sainz (E), Ferrari, +1.giro

19° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 giro

20° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro





Classifica del Campionato del mondo (dopo 22 Gran Premi su 22, compresi 6 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 575 punti

02 Pérez 285

03. Hamilton 234

04 Alonso 206

05° Leclerc 206

06° Norris 205

07° Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10° Stroll 74

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 17

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 860 punti

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12