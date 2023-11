George Russell (Mercedes/3º): "Totalmente fora do seu alcance"

George Russell termina em terceiro lugar na final do Campeonato do Mundo em Abu Dhabi. O piloto da Mercedes teve um forte desempenho no Circuito Yas Marina em Abu Dhabi, mas lamentou na linha de chegada: "Estou completamente sem fôlego".

O terceiro lugar do inglês George Russell, de 25 anos, na final do Campeonato do Mundo em Abu Dhabi significa o segundo lugar na Taça dos Construtores para a Mercedes-Benz. O vencedor do Brasil 2022 teve um desempenho muito forte na última corrida do ano e está visivelmente satisfeito consigo próprio - mas também exausto.

"Estou completamente destroçado", admite o britânico, visivelmente abalado. "Apercebi-me da importância deste terceiro lugar para a nossa equipa. Não teria desistido por nada deste mundo. Há quinze dias que não me sinto no meu melhor, quase não durmo há algumas noites e, sinceramente, estou muito cansado neste momento."

"Mas, ao mesmo tempo, também estou muito orgulhoso por termos defendido este segundo lugar no campeonato de construtores contra a Ferrari. É difícil expressar em palavras o quanto isso significa para mim. Sei o quanto a nossa equipa trabalhou arduamente nas duas fábricas de Brackley e Brixworth durante este ano difícil."

"A luta contra Pérez foi dura, tive de lutar muito por este resultado. Estávamos bem informados sobre toda a situação na corrida, ou seja, como tudo estava a correr na luta pelo campeonato, mas o Pérez parecia aparecer do nada na frente. Eu não tinha nada para oferecer em termos de velocidade, mas claro que também queria vender a minha pele o mais caro possível."



"Perto do fim, os meus pneus estavam bastante vazios. Mas o que interessa é que agora não importa, temos o segundo lugar no seco. E nem acredito que este é apenas o meu segundo pódio do ano, depois do terceiro lugar em Espanha. Mas é um pódio extremamente importante para toda a equipa e vamos beber uns copos esta noite!"



"Sinto uma enorme sensação de alívio: que a corrida tenha terminado, porque foi muito stressante no meu estado, que tenhamos garantido o segundo lugar, que eu tenha conseguido terminar uma época dececionante com um ponto alto."





GP de Abu Dhabi, Circuito Yas Marina

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:27.980 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 seg.

03 George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21,453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24,284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31,487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,512

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43,088

09º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,424

10º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55,632

11º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56,229

12º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06.373 min

13º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10.360

14º Alex Albon (T), Williams, +1:13.184

15º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23.696

16º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1:27.791

17º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29.422

18.º Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,1 volta

19º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 volta

20º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta





Classificação do Campeonato do Mundo (após 22 de 22 Grandes Prémios, incluindo 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 575 pontos

02º Pérez 285

03 Hamilton 234

04 Alonso 206

05º Leclerc 206

06º Norris 205

07º Sainz 200

08 Russell 175

09º Piastri 97

10º Stroll 74

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 17

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0



Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 860 pontos

02 Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12