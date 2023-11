Max Verstappen: "Eso es lo más importante para mí"

Menuda temporada ha tenido Max Verstappen: El holandés de 26 años ha pulverizado varios récords de Fórmula 1 en su camino hacia su tercer título mundial y más allá.

19 victorias esta temporada (en 22 carreras), 1003 vueltas liderando, 21 podios, título ganado seis carreras antes del final, diez victorias seguidas, 575 puntos de campeonato en una temporada, tres carreras ganadas en el mismo año en el mismo país (EE.UU. - Miami, Austin, Las Vegas), 13 carreras ganadas desde la pole, una victoria a pesar de seis paradas en boxes (Zandvoort), mayor diferencia con el segundo en el campeonato (290 puntos), más carreras seguidas como líder del campeonato, concretamente 38, desde España 2022 - todos récords.

Max Verstappen dice: "Todo se debe a este fabuloso coche de carreras que mi equipo ha construido para mí. Cuando tienes un coche que te da tanta confianza, es más fácil conducirlo rápido."

"¡Qué año tan increíble! Soy consciente de que rematar una temporada así será muy, muy difícil, incluso para nosotros. Por eso es tan importante que respiremos hondo y echemos la vista atrás después de una temporada larga y agotadora, y entonces todos podremos estar muy orgullosos de este maravilloso año."



"Ha sido una buena carrera, teniendo en cuenta que no sabíamos realmente qué esperar. Apenas tuvimos resultados significativos en las tandas de resistencia, así que la afronté con bastante cautela. Quería evitar a toda costa destrozar mis neumáticos".



"Los neumáticos de dureza media en el primer tramo de GP no fueron tan bien, pero las cosas fueron mejor con el compuesto duro y pude ampliar mi ventaja vuelta tras vuelta. El coche se sentía bien".



¿Cómo de ajustada fue la primera vuelta contra Charles Leclerc? Max prosiguió: "Tuvimos un duelo corto y nítido, me sorprendió con su ataque en la curva 6, fue una maniobra genial. Pero sabía que no lo pondría todo en peligro, porque para él se trataba del campeonato de constructores".



Más de 1000 vueltas en cabeza: ¿qué piensa Max de esta asombrosa cifra? Verstappen: "Por supuesto que los ingenieros me habían llamado la atención. Y cronometramos la parada en boxes para tener una buena oportunidad de conseguirlo."



¿Qué es lo que más recordará Max de esta temporada? "Ni siquiera son todos los números y las victorias. Lo que más significa para mí es el fantástico espíritu de equipo. Por supuesto, como piloto siempre quieres tener un coche rápido, pero para mí es casi más importante estar en un buen ambiente de trabajo y sentirte cómodo. Y yo tengo el privilegio de trabajar en un equipo fabuloso".





GP Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:27.980 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17.993 seg

03. George Russell (GB), Mercedes, +20.328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21.453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24.284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31.487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39.512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43.088

09º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44.424

10º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55.632

11º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56.229

12º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06.373 min

13º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10.360

14º Alex Albon (T), Williams, +1:13.184

15º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23.696

16º Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.791

17º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29.422

18º Carlos Sainz (E), Ferrari, +1.lap

19º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 vuelta

20º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 vuelta





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 22 de 22 Grandes Premios, incluidos 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 575 puntos

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04 Alonso 206

05º Leclerc 206

06º Norris 205

07º Sainz 200

08º Russell 175

09º Piastri 97

10º Stroll 74

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 17

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22º De Vries 0



Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 860 puntos

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12