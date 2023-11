Max Verstappen : "C'est ce qui compte le plus pour moi".

Quelle saison pour Max Verstappen ! Le Néerlandais de 26 ans a pulvérisé quelques records de Formule 1 sur son chemin vers son troisième titre de champion du monde et au-delà.

19 victoires cette saison (en 22 courses), 1003 tours en tête, 21 podiums, titre remporté à six courses de la fin, dix victoires consécutives, 575 points au championnat du monde en une saison, trois courses remportées la même année dans le même pays (USA - Miami, Austin, Las Vegas), 13 courses remportées en pole position, une victoire malgré six arrêts aux stands (Zandvoort), le plus grand écart avec le deuxième du championnat du monde (290 points), le plus grand nombre de courses consécutives en tant que leader du championnat du monde, à savoir 38, depuis l'Espagne 2022 - tous des records.

Max Verstappen déclare à ce sujet : "Tout cela repose sur cette fabuleuse voiture de course que mon équipe m'a construite. Quand tu as une voiture qui te donne autant de confiance, il est plus facile d'aller vite avec".

"Quelle année incroyable ! Je suis conscient que faire mieux qu'une telle saison sera très, très difficile, même pour nous. Il est donc d'autant plus important que nous prenions une profonde respiration et que nous regardions en arrière après une saison longue et éprouvante - et que nous puissions alors tous être très fiers de cette merveilleuse année".



"C'était une bonne course, si je considère que nous ne savions pas vraiment à quoi nous attendre. Nous n'avons pas eu beaucoup d'informations significatives lors des essais d'endurance, donc j'ai abordé la course avec prudence. Je voulais à tout prix éviter d'abîmer mes pneus".



"Les pneus médiums dans la première partie du GP n'étaient pas très enthousiasmants, mais ça s'est mieux passé avec le mélange dur et j'ai pu augmenter mon avance tour après tour. La voiture se sentait bien".



A quel point le premier tour a-t-il été serré contre Charles Leclerc ? Max poursuit : "Nous avons eu un duel court et serré, il m'a surpris avec son attaque au virage 6, c'était une manœuvre cool. Mais je savais qu'il ne mettrait pas tout en jeu, car pour lui, il s'agissait du classement des marques".



Plus de 1000 tours en tête - que dit Max de ce chiffre stupéfiant ? Verstappen : "Bien sûr, les ingénieurs avaient attiré mon attention sur ce point. Et nous chronométrons l'arrêt au stand de manière à avoir une bonne chance d'y parvenir".



Qu'est-ce que Max retiendra le plus de cette saison ? "Ce ne sont même pas tous les chiffres et les victoires. Ce qui compte le plus pour moi, c'est le fantastique esprit d'équipe. Bien sûr, en tant que coureur, tu veux toujours avoir une voiture rapide, mais pour moi, il est presque plus important d'être dans un bon environnement de travail et de se sentir bien. Et j'ai le privilège de travailler dans une équipe fabuleuse".





GP d'Abu Dhabi, circuit de Yas Marina

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:27,980 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21,453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24,284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31,487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43,088

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,424

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 55,632

11. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56,229

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06,373 min

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10,360

14. Alex Albon (T), Williams, +1:13,184

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23,696

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,791

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29,422

18. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,tour

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 tour

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour





Classement au championnat du monde (après 22 des 22 Grand Prix, y compris 6 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 575 points

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05 Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 860 points

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12