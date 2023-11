Max Verstappen: "Per me è la cosa più importante".

Che stagione ha avuto Max Verstappen: Il 26enne olandese ha polverizzato diversi record di Formula 1 sulla strada verso il suo terzo titolo di campione del mondo e oltre.

19 vittorie in questa stagione (in 22 gare), 1003 giri in testa, 21 podi, titolo conquistato a sei gare dalla fine, dieci vittorie di fila, 575 punti in una stagione, tre gare vinte nello stesso anno nello stesso Paese (USA - Miami, Austin, Las Vegas), 13 gare vinte dalla pole, una vittoria nonostante le sei soste ai box (Zandvoort), il maggior distacco dal secondo in campionato (290 punti), il maggior numero di gare di fila come leader del campionato, cioè 38, da Spagna 2022 - tutti record.

Max Verstappen dice: "È tutto merito di questa favolosa macchina da corsa che il mio team ha costruito per me. Quando hai una macchina che ti dà tanta fiducia, è più facile guidarla velocemente".

"Che anno incredibile! Mi rendo conto che concludere una stagione come questa sarà molto, molto difficile, anche per noi. Quindi è ancora più importante fare un respiro profondo e guardare indietro dopo una stagione lunga ed estenuante, e poi potremo essere tutti molto orgogliosi di questo anno meraviglioso".



"È stata una buona gara, considerando che non sapevamo cosa aspettarci. Non abbiamo praticamente ottenuto risultati significativi nelle prove di durata, quindi ho affrontato la gara con una certa cautela. Volevo evitare di distruggere i miei pneumatici a tutti i costi".



"Le gomme medio-dure nel primo tratto del GP non erano un granché, ma con la mescola dura le cose sono andate meglio e sono riuscito ad allungare il mio vantaggio giro dopo giro. La macchina si sentiva bene".



Quanto è stato vicino il primo giro a Charles Leclerc? Max ha proseguito: "Abbiamo avuto un duello breve e frizzante, lui mi ha sorpreso con il suo attacco alla curva 6, una bella manovra. Ma sapevo che non avrebbe compromesso tutto, perché per lui si trattava del campionato costruttori".



Più di 1.000 giri in testa - cosa pensa Max di questa cifra sorprendente? Verstappen: "Naturalmente gli ingegneri avevano richiamato la mia attenzione su questo dato. E abbiamo programmato il pit stop in modo da avere buone possibilità di raggiungere questo obiettivo".



Cosa ricorderà di più Max di questa stagione? "Non sono nemmeno i numeri e le vittorie. La cosa più importante per me è il fantastico spirito di squadra. Naturalmente, come pilota vuoi sempre avere una macchina veloce, ma per me è quasi più importante essere in un buon ambiente di lavoro e sentirsi a proprio agio. E io ho il privilegio di lavorare in una squadra favolosa".





GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:27.980 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17.993 sec.

03. George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21.453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24.284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31.487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39.512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43.088

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44.424

10° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55.632

11° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56.229

12° Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06.373 min.

13° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10.360

14° Alex Albon (T), Williams, +1:13.184

15° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23.696

16° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.791

17° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29.422

18° Carlos Sainz (E), Ferrari, +1.giro

19° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 giro

20° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro





Classifica del Campionato del mondo (dopo 22 Gran Premi su 22, compresi 6 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 575 punti

02 Pérez 285

03. Hamilton 234

04 Alonso 206

05° Leclerc 206

06° Norris 205

07° Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10° Stroll 74

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 17

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 860 punti

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12