Max Verstappen: "Isso é o mais importante para mim"

Que época tem tido Max Verstappen: O holandês de 26 anos pulverizou vários recordes da Fórmula 1 a caminho do seu terceiro título de campeão mundial e mais além.

19 vitórias esta época (em 22 corridas), 1003 voltas de liderança, 21 subidas ao pódio, título conquistado seis corridas antes do final, dez vitórias consecutivas, 575 pontos de campeonato numa época, três corridas ganhas no mesmo ano no mesmo país (EUA - Miami, Austin, Las Vegas), 13 corridas ganhas a partir da pole, uma vitória apesar de seis paragens nas boxes (Zandvoort), a maior diferença para o segundo classificado do campeonato (290 pontos), o maior número de corridas consecutivas como líder do campeonato, nomeadamente 38, desde Espanha 2022 - todos estes recordes.

Max Verstappen afirma: "Tudo se deve a este fabuloso carro de corrida que a minha equipa construiu para mim. Quando se tem um carro que nos dá tanta confiança, é mais fácil conduzi-lo rapidamente."

"Que ano incrível! Tenho consciência de que superar uma época como esta será muito, muito difícil, mesmo para nós. Por isso, é ainda mais importante que respiremos fundo e olhemos para trás depois de uma época longa e exaustiva - e depois podemos estar todos muito orgulhosos deste ano maravilhoso."



"Foi uma boa corrida, tendo em conta que não sabíamos realmente o que esperar. Não tivemos praticamente nenhum resultado significativo nas corridas de resistência, por isso abordei a corrida com bastante cautela. Queria evitar a todo o custo destruir os meus pneus."



"Os pneus médio-duros na primeira secção do GP não foram muito bons, mas as coisas correram melhor com o composto duro e consegui aumentar a minha vantagem volta após volta. O carro estava bom."



Quão renhido foi o confronto na primeira volta com Charles Leclerc? Max continuou: "Tivemos um duelo curto e rápido, ele surpreendeu-me com o seu ataque na curva 6, foi uma manobra muito boa. Mas eu sabia que não ia pôr tudo em risco, porque para ele o que estava em causa era o campeonato de construtores."



Mais de 1000 voltas na liderança - o que é que Max pensa deste número espantoso? Verstappen: "Claro que os engenheiros me chamaram a atenção para isso. E programamos a paragem nas boxes de forma a termos uma boa hipótese de o conseguir."



O que é que Max mais recorda desta época? "Nem sequer são todos os números e vitórias. O que é mais importante para mim é o fantástico espírito de equipa. Claro que, como piloto, queremos sempre ter um carro rápido, mas para mim é quase mais importante estarmos num bom ambiente de trabalho e sentirmo-nos confortáveis. E eu tenho o privilégio de trabalhar numa equipa fabulosa".





GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:27.980 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 seg.

03 George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21,453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24,284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31,487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,512

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43,088

09º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,424

10º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55,632

11º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56,229

12º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06.373 min

13º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10.360

14º Alex Albon (T), Williams, +1:13.184

15º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23.696

16º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1:27.791

17º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29.422

18.º Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,1 volta

19º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 volta

20º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta





Classificação do Campeonato do Mundo (após 22 de 22 Grandes Prémios, incluindo 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 575 pontos

02º Pérez 285

03 Hamilton 234

04 Alonso 206

05º Leclerc 206

06º Norris 205

07º Sainz 200

08 Russell 175

09º Piastri 97

10º Stroll 74

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 17

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0



Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 860 pontos

02 Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12