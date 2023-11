Toto Wolff: "Tenemos que estar contentos"

Al final, los puestos tercero y noveno de George Russell y Lewis Hamilton en Abu Dhabi fueron suficientes para que el equipo Mercedes se impusiera a Ferrari en la batalla por el segundo puesto del campeonato de constructores. Tres puntos marcaron la diferencia. Russell cruzó la línea de meta en cuarta posición, pero pudo celebrar el tercer puesto porque Sergio Pérez recibió una penalización de cinco segundos por una colisión con Lando Norris.

El jefe del equipo, Toto Wolff, se mostró encantado con la actuación del piloto de 25 años. Fue un gran final para la batalla por el segundo puesto. George ha hecho una carrera excepcional. Creo que Charles Leclerc demostró verdadera deportividad al final al no intentar frenar a George. Eran dos grandes equipos y dos grandes amigos que lucharon hasta el final".

Cuando se le preguntó cómo de estresado había estado, Wolff no pudo resistir una referencia al doloroso final del Campeonato del Mundo de 2021. "No estaba estresado, solo lo he estado realmente una vez en mi carrera en la Fórmula 1 hasta ahora, y fue aquí hace unos años", explicó, refiriéndose a la pérdida del título de campeón del mundo esa temporada.

"Estábamos luchando por el segundo puesto, y en cierto modo nos fue muy bien como equipo y a los muchos empleados. Pero no debemos olvidar que se trataba del segundo puesto. Al fin y al cabo, somos corredores. Y como tales, tenemos que estar contentos. Este día se siente como una victoria. Pero como corredor, siempre quieres más. Pero hoy hemos ganado en cierto modo", añadió Wolff.

GP Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:27.980 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17.993 seg.

03. George Russell (GB), Mercedes, +20.328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21.453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24.284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31.487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39.512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43.088

09º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44.424

10º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55.632

11º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56.229

12º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06.373 min

13º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10.360

14º Alex Albon (T), Williams, +1:13.184

15º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23.696

16º Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.791

17º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29.422

18º Carlos Sainz (E), Ferrari, +1.lap

19º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 vuelta

20º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 vuelta





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 22 de 22 Grandes Premios, incluidos 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 575 puntos

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04 Alonso 206

05º Leclerc 206

06º Norris 205

07º Sainz 200

08º Russell 175

09º Piastri 97

10º Stroll 74

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 17

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22º De Vries 0

Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 860 puntos

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12