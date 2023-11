Toto Wolff : "Nous devons en être heureux".

Finalement, les 3e et 9e places de George Russell et Lewis Hamilton à Abu Dhabi ont suffi à l'équipe Mercedes pour s'imposer face à Ferrari dans la lutte pour la deuxième place au championnat du monde des constructeurs. Trois points ont fait la différence. Russell a franchi la ligne d'arrivée en quatrième position, mais a pu se réjouir de la troisième place car Sergio Pérez avait écopé d'une pénalité de cinq secondes pour une collision avec Lando Norris.

Le chef d'équipe Toto Wolff s'est réjoui de la performance du jeune homme de 25 ans. Il s'est enthousiasmé : "C'était une grande fin de la lutte pour la deuxième place. George a fait une course extraordinaire. Je pense que Charles Leclerc a fait preuve d'un véritable esprit sportif à la fin en n'essayant pas de freiner George. C'était deux grandes équipes et deux grands amis qui se sont battus jusqu'au bout".

Lorsqu'on lui a demandé à quel point il était stressé, Wolff n'a pas pu s'empêcher de faire référence à la finale du championnat du monde de 2021, qui avait été douloureuse pour lui. "Je n'étais pas stressé, je ne l'ai été qu'une seule fois dans ma carrière en Formule 1, et c'était ici il y a quelques années", a-t-il expliqué en faisant référence au titre de champion du monde perdu cette saison-là.

"Nous nous sommes battus pour la deuxième place, et pour nous en tant qu'équipe et pour les nombreux collaborateurs, cela s'est super bien passé d'une certaine manière. Mais nous ne devons pas oublier qu'il s'agissait de la deuxième place. En fin de compte, nous sommes des coureurs. Et en tant que tels, nous devons être heureux. Ce jour-là, nous avons l'impression d'avoir gagné. Mais en tant que coureur, on veut toujours plus. Mais aujourd'hui, nous avons gagné d'une certaine manière", a ajouté Wolff.

GP d'Abu Dhabi, circuit de Yas Marina

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:27,980 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21,453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24,284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31,487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43,088

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,424

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 55,632

11. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56,229

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06,373 min

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10,360

14. Alex Albon (T), Williams, +1:13,184

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23,696

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,791

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29,422

18. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,tour

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 tour

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour





Classement au championnat du monde (après 22 des 22 Grand Prix, y compris 6 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 575 points

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05 Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 860 points

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12