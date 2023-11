Toto Wolff: "Dobbiamo essere soddisfatti".

Nel finale di stagione ad Abu Dhabi, la Mercedes ha prevalso sulla Ferrari nella lotta per il secondo posto nel campionato costruttori. Il team principal Toto Wolff ha sottolineato: "Questa giornata è come una vittoria".

Alla fine, il terzo e il nono posto di George Russell e Lewis Hamilton ad Abu Dhabi sono stati sufficienti al team Mercedes per prevalere sulla Ferrari nella lotta per il secondo posto nel campionato costruttori. Tre punti hanno fatto la differenza. Russell ha tagliato il traguardo in quarta posizione, ma ha potuto festeggiare il terzo posto perché Sergio Pérez ha ricevuto una penalità di cinque secondi per una collisione con Lando Norris.

Il boss del team Toto Wolff si è detto entusiasta della prestazione del 25enne. Si è detto entusiasta: "È stata una grande conclusione della battaglia per il secondo posto. George ha fatto una gara eccezionale. Penso che Charles Leclerc abbia dimostrato una vera sportività nel finale, non cercando di rallentare George. Sono stati due grandi team e due grandi amici che hanno lottato fino alla fine".

Quando gli è stato chiesto quanto fosse stressato, Wolff non ha resistito a un riferimento al doloroso finale del Campionato del Mondo 2021. "Non ero stressato, sono stato davvero stressato solo una volta nella mia carriera in Formula 1 finora, ed è stato qui qualche anno fa", ha spiegato, riferendosi alla perdita del titolo mondiale in quella stagione.

"Stavamo lottando per il secondo posto, e per certi versi è andata molto bene per noi come squadra e per i molti dipendenti. Ma non dobbiamo dimenticare che si trattava di un secondo posto. Alla fine della giornata, siamo corridori. E come tali, dobbiamo essere soddisfatti. Questo giorno sembra una vittoria. Ma come corridore, si vuole sempre di più. Ma oggi abbiamo vinto in un certo senso", ha aggiunto Wolff.

GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:27.980 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17.993 sec.

03. George Russell (GB), Mercedes, +20.328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21.453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24.284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31.487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39.512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43.088

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44.424

10° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55.632

11° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56.229

12° Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06.373 min.

13° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10.360

14° Alex Albon (T), Williams, +1:13.184

15° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23.696

16° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.791

17° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29.422

18° Carlos Sainz (E), Ferrari, +1.giro

19° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 giro

20° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro





Classifica del Campionato del mondo (dopo 22 Gran Premi su 22, compresi 6 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 575 punti

02 Pérez 285

03. Hamilton 234

04 Alonso 206

05° Leclerc 206

06° Norris 205

07° Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10° Stroll 74

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 17

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 860 punti

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12