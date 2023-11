Toto Wolff: "Temos de estar satisfeitos com o resultado"

No final da época em Abu Dhabi, a Mercedes venceu a Ferrari na luta pelo segundo lugar no campeonato de construtores. O Diretor da Equipa, Toto Wolff, sublinhou: "Este dia parece uma vitória".

por Vanessa Georgoulas - Automatic translation from German

No final, o terceiro e o nono lugares de George Russell e Lewis Hamilton em Abu Dhabi foram suficientes para a equipa Mercedes prevalecer sobre a Ferrari na luta pelo segundo lugar no campeonato de construtores. Três pontos fizeram a diferença. Russell cruzou a linha de chegada em quarto lugar, mas pôde comemorar o terceiro lugar porque Sergio Pérez recebeu uma penalidade de tempo de cinco segundos por uma colisão com Lando Norris.

O chefe de equipa Toto Wolff ficou muito satisfeito com o desempenho do jovem de 25 anos. Foi um ótimo final para a luta pelo segundo lugar. O George fez uma corrida excecional. Penso que o Charles Leclerc mostrou verdadeiro desportivismo no final ao não tentar atrasar o George. Foram duas grandes equipas e dois grandes amigos que lutaram até ao fim."

Quando lhe perguntaram até que ponto estava stressado, Wolff não resistiu a uma referência à dolorosa final do Campeonato do Mundo de 2021. "Eu não estava estressado, só fiquei realmente estressado uma vez na minha carreira na Fórmula 1 até agora, e isso foi aqui há alguns anos", explicou ele, referindo-se à perda do título do campeonato mundial naquela temporada.

"Estávamos a lutar pelo segundo lugar e, de certa forma, correu muito bem para nós como equipa e para os muitos funcionários. Mas não nos podemos esquecer que o que estava em causa era o segundo lugar. No final do dia, somos pilotos. E, como tal, temos de estar contentes com isso. Este dia parece uma vitória. Mas como piloto, queremos sempre mais. Mas hoje, de certa forma, ganhámos", acrescentou Wolff.

GP de Abu Dhabi, Circuito Yas Marina

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:27.980 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 s

03 George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21,453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24,284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31,487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,512

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43,088

09º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,424

10º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55,632

11º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56,229

12º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06.373 min

13º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10.360

14º Alex Albon (T), Williams, +1:13.184

15º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23.696

16º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1:27.791

17º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29.422

18.º Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,1 volta

19º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 volta

20º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta





Classificação do Campeonato do Mundo (após 22 de 22 Grandes Prémios, incluindo 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 575 pontos

02º Pérez 285

03 Hamilton 234

04 Alonso 206

05º Leclerc 206

06º Norris 205

07º Sainz 200

08 Russell 175

09º Piastri 97

10º Stroll 74

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 17

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0

Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 860 pontos

02 Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12