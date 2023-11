Lando Norris sobre Sergio Pérez: "¡Totalmente temerario!"

Gran Premio de Abu Dhabi: Pérez pasó con fuerza a Lando Norris en la lucha por el 4º puesto, contacto. Lando se quejó inmediatamente por radio: "Me ha chocado".

Sergio se quejó inmediatamente por radio: "Me ha chocado". Pérez cedió la posición, pero volvió a pasar, esta vez limpiamente y sin discusión. Norris siguió quejándose: "Es una conducción peligrosa, tenía mucho espacio".

La FIA impuso una sanción de cinco segundos a Sergio Pérez. El mexicano se preguntaba por radio: "¿Por qué me penalizan? Iba delante".

Dato curioso: Cuando Lewis Hamilton chocó con el piloto alpino Pierre Gasly, la policía de carrera no le sancionó.

Tras el Gran Premio, Lando Norris lanzó serias acusaciones. El inglés afirma: "Ha sido totalmente imprudente por parte de Sergio. Intenté dejarle espacio, pero se me echó encima. No sé en qué estaba pensando".



Norris no está satisfecho con su carrera. "Pensaba que mostraríamos más. Habría necesitado más velocidad para presionar a los pilotos que tenía delante. La diferencia no era grande, quizá una o dos décimas, pero es suficiente para estar detrás. No es fácil de digerir".



"No estoy contento con el resultado, pero estoy en paz conmigo mismo. No creo que hubiera podido sacar más de esta carrera. También tuvimos un cambio de neumáticos menos que ideal".



El neumático trasero izquierdo tuvo que cambiarse dos veces.



Norris continuó: "Quizás podría haber alcanzado a George Russell. Pero eso no habría supuesto una gran diferencia. Estoy muy contento con el progreso que McLaren ha hecho esta temporada. Y sabemos en qué áreas tenemos que mejorar más".



El McLaren era bueno en curvas medias y rápidas, pero el coche se adaptaba peor a las curvas lentas. Esto se cambiará con el modelo para la temporada 2024.





GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:27.980 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17.993 seg

03. George Russell (GB), Mercedes, +20.328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21.453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24.284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31.487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39.512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43.088

09º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44.424

10º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55.632

11º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56.229

12º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06.373 min

13º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10.360

14º Alex Albon (T), Williams, +1:13.184

15º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23.696

16º Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.791

17º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29.422

18º Carlos Sainz (E), Ferrari, +1.lap

19º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 vuelta

20º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 vuelta





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 22 de 22 Grandes Premios, incluidos 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 575 puntos

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04 Alonso 206

05º Leclerc 206

06º Norris 205

07º Sainz 200

08º Russell 175

09º Piastri 97

10º Stroll 74

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 17

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22º De Vries 0



Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 860 puntos

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12