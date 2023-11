Lando Norris sur Sergio Pérez : "Totalement imprudent" !

Grand Prix d'Abu Dhabi : Pérez a poussé Lando Norris à la faute pour la 4e place, contact. Lando s'est immédiatement plaint à la radio : "Il m'est rentré dedans".

Sergio s'est immédiatement plaint à la radio : "Il m'est rentré dedans". Pérez céda sa position, mais passa à nouveau, cette fois de manière impeccable et sans discussion. Norris a continué à grogner : "C'est une conduite dangereuse, il avait pourtant tellement d'espace".

La FIA a décrété : pénalité de cinq secondes pour Sergio Pérez. Le Mexicain s'est étonné à la radio : "Pourquoi suis-je pénalisé ? J'étais pourtant devant".

Intéressant : lorsque Lewis Hamilton a bousculé le pilote Alpine Pierre Gasly, la police de la course n'a pas infligé de pénalité.

Après le Grand Prix, Lando Norris a formulé des reproches importants. L'Anglais déclare : "C'était totalement imprudent de la part de Sergio. J'ai essayé de lui laisser de l'espace, mais il m'a tout simplement foncé dessus. Je ne sais pas ce qu'il avait en tête".



Norris n'est pas satisfait de sa course. "Je pensais que nous allions montrer plus. J'aurais eu besoin de plus de vitesse pour mettre en difficulté les pilotes devant moi. La différence n'était pas grande, peut-être un ou deux dixièmes, mais c'est justement suffisant pour être derrière. Ce n'est pas facile à digérer".



"Je ne suis pas content du résultat, mais je suis en paix avec moi-même. Je ne pense pas que j'aurais pu tirer davantage de cette course. Nous avons aussi eu un changement de pneus pas tout à fait optimal".



Il a fallu utiliser deux fois la clé à chocs à l'arrière gauche.



Norris poursuit : "J'aurais peut-être pu rattraper George Russell. Mais cela n'aurait pas changé grand-chose non plus. Je suis très content des progrès réalisés par McLaren cette saison. Et nous savons dans quels domaines nous devons encore progresser".



La McLaren était bonne dans les virages à vitesse moyenne et rapide, les coins lents lui convenaient moins. Cela devrait changer avec le modèle de la saison 2024.





GP d'Abu Dhabi, circuit de Yas Marina

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:27,980 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21,453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24,284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31,487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43,088

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,424

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 55,632

11. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56,229

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06,373 min

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10,360

14. Alex Albon (T), Williams, +1:13,184

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23,696

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,791

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29,422

18. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,tour

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 tour

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour





Classement au championnat du monde (après 22 des 22 Grand Prix, y compris 6 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 575 points

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05 Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 860 points

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12