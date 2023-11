Lando Norris su Sergio Pérez: "Totalmente avventato!".

Gran Premio di Abu Dhabi: Pérez ha superato Lando Norris nella lotta per il 4° posto, contatto. Lando si è subito lamentato via radio: "Mi è venuto addosso".

Sergio si è subito lamentato via radio: "Mi è venuto addosso". Pérez ha ceduto la posizione, ma poi è passato di nuovo, questa volta in modo pulito e senza discussioni. Norris ha continuato a lamentarsi: "È una guida pericolosa, aveva così tanto spazio".

La FIA ha inflitto una penalità di cinque secondi a Sergio Pérez. Il messicano si è chiesto alla radio: "Perché sono stato penalizzato? Ero davanti".

Curiosità: quando Lewis Hamilton ha urtato il pilota alpino Pierre Gasly, la polizia di gara non lo ha penalizzato.

Dopo il Gran Premio, Lando Norris ha lanciato gravi accuse. L'inglese ha dichiarato: "Sergio è stato totalmente imprudente. Ho cercato di lasciargli spazio, ma lui mi è venuto addosso. Non so cosa gli sia passato per la testa".



Norris non è soddisfatto della sua gara. "Pensavo che avremmo mostrato di più. Avrei avuto bisogno di più velocità per mettere sotto pressione i piloti davanti a me. La differenza non è stata grande, forse uno o due decimi, ma è abbastanza per stare dietro. Non è facile da digerire".



"Non sono contento del risultato, ma sono in pace con me stesso. Non credo che avrei potuto ottenere di più da questa gara. Abbiamo anche avuto un cambio gomme non ideale".



È stato necessario cambiare due volte la gomma posteriore sinistra.



Norris ha continuato: "Forse avrei potuto raggiungere George Russell. Ma non avrebbe fatto molta differenza. Sono molto soddisfatto dei progressi fatti dalla McLaren in questa stagione. E sappiamo in quali aree dobbiamo migliorare ancora".



La McLaren si è comportata bene nelle curve medie e veloci, ma la vettura era meno adatta alle curve lente. Questo aspetto verrà modificato con il modello per la stagione 2024.





GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:27.980 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 sec.

03. George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21.453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24.284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31.487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39.512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43.088

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44.424

10° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55.632

11° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56.229

12° Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06.373 min.

13° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10.360

14° Alex Albon (T), Williams, +1:13.184

15° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23.696

16° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.791

17° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29.422

18° Carlos Sainz (E), Ferrari, +1.giro

19° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 giro

20° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro





Classifica del Campionato del mondo (dopo 22 Gran Premi su 22, compresi 6 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 575 punti

02 Pérez 285

03. Hamilton 234

04 Alonso 206

05° Leclerc 206

06° Norris 205

07° Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10° Stroll 74

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 17

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 860 punti

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12