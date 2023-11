Lando Norris sobre Sergio Pérez: "Totalmente imprudente!

O piloto da McLaren, Lando Norris, e o piloto da Red Bull Racing, Sergio Pérez, chocaram na final do campeonato do mundo em Abu Dhabi e, naturalmente, cada um está convencido de que o outro é o culpado.

Grande Prémio de Abu Dhabi: Pérez ultrapassa Lando Norris na luta pelo 4º lugar, contacto. Lando queixou-se imediatamente no rádio: "Ele foi contra mim."

Sergio queixou-se imediatamente pelo rádio: "Ele foi contra mim." Pérez cedeu a posição, mas depois passou novamente, desta vez de forma limpa e sem discussão. Norris continuou a queixar-se: "É uma condução perigosa, ele tinha tanto espaço."

A FIA impôs uma penalização de cinco segundos a Sergio Pérez. O mexicano questionou no rádio: "Porque é que estou a ser penalizado? Eu estava na frente".

Facto interessante: Quando Lewis Hamilton chocou com o piloto alpino Pierre Gasly, a polícia de corrida não o penalizou.

Após o Grande Prémio, Lando Norris fez acusações graves. O inglês diz: "Foi totalmente imprudente da parte do Sergio. Tentei dar-lhe espaço, mas ele foi contra mim. Não sei o que ele estava a pensar".



Norris não está satisfeito com a sua corrida. "Pensei que íamos mostrar mais. Teria precisado de mais velocidade para colocar os pilotos à minha frente sob pressão. A diferença não foi grande, talvez um ou dois décimos, mas é o suficiente para ficar na parte de trás. Não é fácil de digerir".



"Não estou contente com o resultado, mas estou em paz comigo mesmo. Acho que não podia ter feito mais nesta corrida. Também tivemos uma troca de pneus menos que ideal."



O pneu traseiro esquerdo teve de ser mudado duas vezes.



Norris continuou: "Talvez eu pudesse ter apanhado o George Russell. Mas isso não teria feito muita diferença. Estou muito satisfeito com os progressos que a McLaren tem feito esta época. E sabemos em que áreas precisamos de melhorar ainda mais."



O McLaren era bom nas curvas médias e rápidas, mas o carro era menos adequado para as curvas lentas. Esta situação deverá ser alterada com o modelo para a época de 2024.





GP de Abu Dhabi, Circuito Yas Marina

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:27.980 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 seg.

03 George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21,453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24,284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31,487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,512

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43,088

09º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,424

10º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55,632

11º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56,229

12º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06.373 min

13º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10.360

14º Alex Albon (T), Williams, +1:13.184

15º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23.696

16º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1:27.791

17º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29.422

18.º Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,1 volta

19º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 volta

20º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta





Classificação do Campeonato do Mundo (após 22 de 22 Grandes Prémios, incluindo 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 575 pontos

02º Pérez 285

03 Hamilton 234

04 Alonso 206

05º Leclerc 206

06º Norris 205

07º Sainz 200

08 Russell 175

09º Piastri 97

10º Stroll 74

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 17

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0



Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 860 pontos

02 Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12