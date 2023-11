Fred Vasseur : "Une bonne étape pour l'année prochaine".

Trois points ont finalement manqué à Ferrari pour s'assurer la deuxième place au classement des constructeurs lors de la finale du championnat du monde à Abu Dhabi. L'écurie de Maranello s'est lancée dans la dernière épreuve de force avec quatre points de retard sur l'équipe d'usine de la marque allemande et savait déjà avant la course qu'il serait difficile de contester la deuxième place du classement général à Mercedes.

Charles Leclerc a fait tout ce qu'il fallait en terminant deuxième. Au début de la course, il a tenté de dépasser le leader Max Verstappen, mais il n'a pas voulu prendre trop de risques dans le duel, car il savait que l'enjeu était de taille. Aucune chance de marquer des points pour Carlos Sainz qui, après des qualifications ratées, a dû partir de la 16e position en course et a finalement été classé dix-huitième.

Le directeur de l'équipe Fred Vasseur a déclaré : "Nous aurions pu être un peu plus agressifs et essayer de freiner Russell, mais d'un autre côté, nous voulions aussi terminer la saison sur une note positive, ce qui était important pour l'équipe. Le fait d'obtenir la deuxième place avec Charles et de terminer la saison de cette manière est une bonne étape pour l'année prochaine. C'était déjà le bon choix".

Concernant la course modeste de Sainz, le Français a déclaré : "Carlos a eu quelques problèmes de rythme et nous avons dû le faire repartir en pneus durs au premier arrêt. Pour nous, la seule chance de marquer des points était d'avoir un drapeau rouge ou au moins une phase de safety-car. C'est vraiment dommage pour son côté du box".

GP d'Abu Dhabi, circuit de Yas Marina

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02,624 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21,453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24,284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31,487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43,088

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,424

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 55,632

11. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56,229

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06,373 min

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10,360

14. Alex Albon (T), Williams, +1:13,184

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23,696

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,791

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29,422

18. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,tour

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 tour

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour





Classement au championnat du monde (après 22 des 22 Grand Prix, y compris 6 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 575 points

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05 Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 860 points

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12